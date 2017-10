No han confirmado nuevas regidurías de Coatzacoalcos

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-06-22:24:57 Coatzacoalcos

En espera es como continúan los 13 regidores electos de Coatzacoalcos para saber si habrá cambios o no en la asignación de espacios por partido para que reciban su constancia de mayoría, esto debido a que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), con sede en Xalapa, no ha sesionado al respecto ni ha emitido un plazo para resolverlo.



En una consulta realizada por Diario del Istmo en la sección ‘Acuerdos’ del portal http://www.oplever.org.mx/ se constató que la última actividad del Consejo General del OPLE se registró el 13 de septiembre en la que precisamente Coatzacoalcos figura por hacer improcedente el recurso de revisión resolución con expediente: CG-CM041-RR-021-2017, en el que los representantes de dos partidos presentaron una impugnación al proyecto de vigilancia y resguardo de la bodega con paquetería electoral en esta ciudad.



De igual forma en la sesión realizada este viernes al mediodía en el Tribunal Electoral de Veracruz jamás se tocó el tema, incluso al revisar los acuerdos publicados durante este año tampoco se encontró información alusiva a la entrega de constancias a regidores electos de Coatzacoalcos, lo que demuestra que el caso no ha sido sesionado en el OPLE, pues de haber una impugnación habría sido turnado inmediatamente a esta instancia federal.





REGIDORES ELECTOS SIGUEN EN ASCUAS



Consultados por separados, Eusebia Cortés Pérez, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y Oliver Damas de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmaron que no tienen una notificación oficial del plazo máximo de entrega de constancias de mayoría por parte del OPLE, coincidiendo en que ésta debe realizarse a más tarde en noviembre, pues el 31 de diciembre de este año se realiza oficialmente el cambio de comuna.



“No nos han dicho nada… decían que ahorita en septiembre, que a finales de mes, la cosa es que no se ha resuelto nada, otros dicen que hasta diciembre puede ser el plazo, pero yo no creo que sea en esa fecha, porque entonces cómo organizas si hay una impugnación, sería algo terrible, porque no moverían a uno, sino a varios”, contestó vía telefónica Eusebia Pérez, quien descartó que hasta el momento exista una impugnación.



Por su parte, Oliver Damas coincidió con la militante de Morena al señalar que el OPLE no ha establecido un plazo, aunque por la premura del cambio de poderes municipales, consideró que este proceso debe quedar definido en el transcurso de noviembre, por lo que desestimó los rumores que apuntan a que él podría perder un espacio al aplicarse criterios como la equidad de género, pues será la autoridad electoral quien tenga la última palabra.



“No hay establecido un plazo, puede ser a mediados de este mes de octubre, a finales, o a mediados de noviembre, pero toda vía no hay nada y no hay nada definido todavía… no sabemos, aquí lo pertinente es que a mediados de noviembre se dé… de Morena no se sabe si son cinco o son seis (regidores) por sobre representatividad”, puntualizó Damas de los Santos al externar que será el tribunal quien defina finalmente.