Petroleros de la zona sur esperan descuento catorcenal

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-10-06-22:07:21 Nanchital Los petroleros siguen esperando a que se lleve a cabo al descuento de un día de salario el cual fue promovido por el líder nacional Carlos Romero.

Todos aquellos petroleros de la sección 11, quienes por temor a represalias aceptaron el descuento de un día de salario supuestamente para ayudar a las familias afectadas por los recientes terremotos; están esperando a que este se concrete ya que la catorcena del miércoles pasado no se realizó.



Ante la situación un trabajador petrolero quien prefirió omitir su nombre, señaló que aún no cuentan con información por lo que tendrán que esperar hasta la próxima fecha de cobro, ya que en la pasada tras haber revisado constataron que no se realizó ningún descuento.



Indicó que los funcionarios del sindicato están buscando que sean todos los petroleros quienes acepten el descuento, para esto están aplicando presión con las amenazas que les negarán algún préstamo u otro tipo de ayuda que en su momento requieran, sin embargo la mayoría del gremio petrolero se mantiene firmes en no aceptarlo.



Lo anterior se debe a que dudan que el dinero vaya a tener una finalidad de beneficio, ya que el sindicato petrolero se ha caracterizado por su enorme corrupción, además que fue una decisión tomada unilateralmente por su líder nacional Carlos Romero Deschamps.



Explicó que el descuento será todo un hecho para todos aquellos que firmaron las listas, sin embargo se desconoce en qué momento pueda darse. Por su parte todos aquellos que se han negado no dudan que en el menor tiempo posible empiecen a sufrir las consecuencias por no cumplirle un capricho a su líder y en general a todo un sistema político manchado por la corrupción.