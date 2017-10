Buscará Equifonía amparo y poder ampliar causales de aborto en Veracruz

La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dio a conocer que continúan trabajando de manera interna para promover el amparo federal que garantice que el Congreso de Veracruz reforme el Código Penal y se amplíen las causales de aborto en la entidad, además de que el gobernador podría enviar la iniciativa para esa reforma.



La activista señaló que están en tiempo porque el plazo para inconformarse por la decisión de los legisladores sigue vigente.



Consideró que será interesante ver qué mecanismos puede utilizar Morena al interior del Congreso para invalidar el acuerdo que rechaza modificar el Código Penal, luego de que la diputada Daniela Griego Ceballos dijera que la decisión emana de una sesión ilegal, por lo que no tiene validez.



"Nos parece que sería interesante ver cómo lo promueven; para nosotras el día de la sesión manifestamos nuestro extrañamiento de que el partido del que forma parte la diputada no se presentara, pero estaremos a la expectativa a ver qué recurso promueven", apuntó.



La coordinadora de la organización promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género subrayó además que en este caso no es posible que la Comisión Estatal de Derechos Humanos promueva una acción de inconstitucionalidad respecto a la decisión del Congreso.



En ese tenor, recordó que sigue en análisis el recurso que el organismo inició ante la reforma al Artículo 4 de la Constitución donde se "blinda la vida desde la concepción".



De esa forma insistió en la necesidad de que el gobernador presente la iniciativa para modificar el Código Penal en Veracruz, y en que el Congreso presente el informe del avance que deberían tener en las observaciones que hizo la federación como parte de la solicitud de la segunda Alerta de Violencia de Género para el estado.



"Deben entregar un informe de los resultados, lo que la Conavim ha promovido en algunos casos es dar seis meses más de prórroga para que el estado cumpla con las medidas, y en este caso lo que sigue y en lo que nosotras insistimos es que el gobernador presente la iniciativa”, abundó.