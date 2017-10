En riesgo, regiones cafetaleras del estado por indiferencia del gobierno

Hay un gran riesgo de problemas sociales en regiones cafetaleras debido al empobrecimiento de los productores, expuso en entrevista Fernando Celis Callejas, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Café y de la Coordinadora Regional del Café en Coatepec.



Y es que deploró, "es increíble que hay tantos problemas en este sector y el gobierno federal no está atento, no sé qué espera. También el gobierno del estado debería estar presionando al gobierno federal".



Algunos cafetaleros han tenido que migrar, pues el cultivo del grano aromático ya no les permite tener recursos para sostenerse ellos y sus familias.



El empobrecimiento se debe a la falta de apoyos gubernamentales, el exceso de privilegios de las empresas trasnacionales, las excesivas importaciones, así como las plagas y embates climáticos. "Por si fuera poco, en regiones cafetaleras han pegado tres huracanes", agregó Fernando Celis Callejas.





