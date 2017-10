Seguirá Cuauhtémoc Pola como titular de Fiscalización del Congreso Tweet Aunque el secretario de fiscalización del Congreso del Estado está siendo investigado por la Fiscalía, no se ha contemplado removerlo del cargo al tratarse de una situación “privada” y que no está relacionada con su cargo; así lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, Sergio Hernández. Xalapa - 2017-10-06 13:12:47 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-06-18:16:30 No se ha pensado en cambiar al secretario de Fiscalización del Congreso pese a ser investigado por la FGE Aunque el secretario de fiscalización del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Pola Estrada, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha contemplado removerlo del cargo al tratarse de una situación “privada” y que no está relacionada con su cargo.



Así lo afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura, Sergio Hernández.



“Aquí el Congreso siguen funcionando como tal cada una de las áreas y la Secretaría de Fiscalización está funcionando hasta el momento como debe de ser”, declaró el panista y presidente de la Jucopo en entrevista.



Cabe señalar que Pola Estrada tramitó un amparo en contra una orden de detención de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, pero este le fue negado desde el pasado 3 de octubre.



Así consta en el tablero de avisos del Poder Judicial de la Federación, en donde se marca como infundado el recurso de queja interpuesto por el también exdiputado local por el Partido Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura.



El funcionario tramitó dicha protección desde el 4 de septiembre, sin embargo tras el proceso de revisión el Juzgado Decimoctavo de Distrito no se lo concedió.



“Se niega la suspensión definitiva contra los actos reclamados a las autoridades indicadas en el considerando tercero de esta resolución, por lo motivos ahí precisados”.



Durante el juicio, Pola Estrada amplió la demanda de amparo contra el Fiscal Vigésimo Segundo de la Unidad Integral de procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, entre otros.



Entre los actos reclamados específicos, se señaló el supuesto impedimento, obstaculización o negativa de acceso a la carpeta de investigación y orden de detención, presentación o aprehensión, por parte de la Fiscalía, lo que también se desestimó por dicho juzgado.

