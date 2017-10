Asegura Américo que no habrá basificación masiva al cerrar administración

El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, consideró que las basificaciones masivas que se realizan al término de las administraciones municipales deberían estar reguladas, pues solo generan “obesidad administrativa”.



No obstante, apuntó que éstas no dependen de la buena fe de los munícipes sino de un proceso jurídico.



En ese tenor consideró que la suya será la primera administración municipal en la historia de Xalapa que no llevará a cabo basificaciones masivas.



"No puedo descartarlo porque es un derecho nadie puede decir lo voy o no a hacer; sin embargo yo entiendo que muchas administraciones han llevado a cabo procesos de basificaciones masivas en los últimos días y eso ha hecho que el municipio tenga una obesidad en términos de gasto corriente muy grande", aseveró.



Subrayó que no heredarán un ayuntamiento con problemas sino con finanzas sanas, sin deuda pública y sin compromisos de laudos.



Sin embargo aseveró que la basificación es un derecho adquirido por los trabajadores aunque con cada administración que lleva a cabo estas contrataciones masivas se provoca que haya una "obesidad administrativa".



Por ello consideró que ese proceso se debe llevar de forma paulatina y no de manera masiva pues la administración no puede aguantar que cada fin de administración el alcalde en turno deje una carga laboral.



Así sostuvo que ésta debe regularse, pues las decisiones de los últimos días de los alcaldes no pueden estar sujeta a un compromiso que no pueda cumplir durante su gestión.