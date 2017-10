Da Congreso entrada a iniciativas de MAYL

La Diputación Permanente del Congreso del Estado dio entrada y turnó a comisiones las ocho iniciativas de leyes secundarias y reformas a diferentes ordenamientos jurídicos vigentes presentadas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Por su parte, los diputados de los diferentes grupos legislativos presentaron otras 6 iniciativas de leyes secundarias para el Sistema Estatal Anticorrupción

Esto para afianzar el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), tras los cambios que el Congreso avaló a la Constitución en un procedimiento especial.

La primera de éstas es la de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, en la que se incorpora como falta administrativa grave de los servidores públicos, la simulación de reintegros a cuentas bancarias cuyo resultado conlleva un desvío de recursos.



El titular del Ejecutivo también envío al Congreso, la iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para dotar a dicho órgano de la estructura orgánica necesaria para atender las labores derivadas de sus competencias, así como para garantizar su autonomía y consolidar un esquema de justicia administrativa y de combate a la corrupción.



Éste, de acuerdo con la propuesta, se integrará por cuatro magistrados, cuyo periodo de encargo será de diez años. Además tendrá su residencia en Xalapa, ejercerá su jurisdicción en todo el Estado e impartirá justicia de manera dinámica, funcionando con cuatro Salas Unitarias y una Sala Superior que conocerán en primera como en segunda instancia, respectivamente.



El magistrado de la Sala Unitaria que conozca en primera instancia no conocerá del asunto en segunda instancia, garantizando imparcialidad en sus resoluciones, conforme a la reforma constitucional de combate a la corrupción y contará con un Sistema de Carrera Profesional de Justicia Administrativa, basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia.



En la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Veracruz, Yunes Linares sostiene que con ello se posibilita el combate a la corrupción de manera más enérgica, el robustecimiento del esquema normativo estatal en contra de estas conductas y su confrontación de manera más eficiente.



Esto con el fin de cumplir con la reforma federal en la materia y contar con instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades de los órdenes de gobierno local cumplir con los objetivos planteados en la Carta Magna, con bases claras y precisas para combatir los actos de corrupción y con ello, consolidar y perfeccionar el orden democrático y alcanzar una mayor justicia social.



Como máxima autoridad en nuestra entidad, además propuso reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.



Miguel Ángel Yunes planteó a los diputados reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto a la creación y atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.



Resalta en la propuesta, la creación de un nuevo Capítulo Primero Bis, dentro del Título Cuarto, contemplando a esta fiscalía como un órgano de la FGE con autonomía de acción y decisión para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, que tendrá el personal operativo, directivo, administrativo y auxiliar necesario para el debido cumplimiento de sus funciones, la cual también deberá auxiliarse de los servicios periciales y la policía ministerial.



Se establece que contará con un Fiscal Especializado quien será el Titular; la forma de ser nombrado y removido; los requisitos que deberá cumplir para el puesto; y su atribuciones, entre las cuales se encuentra, participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; así como de sus atribuciones dentro de la FGE en materia de combate a la corrupción.



La iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con la finalidad de que la Contraloría General del Estado (CGE) cuente con las facultades y atribuciones necesarias para lograr una adecuada coordinación y armonización jurídica con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.



Las reformas que se proponen, sostiene el gobernador, son necesarias para contar con un sistema normativo congruente y coherente con el texto constitucional federal y local, y con los ordenamientos generales ya referidos, con el propósito de completar el Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad, a fin de dotar de concordancia el marco normativo que regula a la administración pública del Estado de Veracruz.



La iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, pretende que se estipule la necesidad de contar con los registros de particulares que participan en los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación de obras públicas y servicios relacionados con ellas, el cual se conoce como Padrón de Contratistas, que es alimentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de aplicación para todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.



Finalmente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, persigue articular el contenido de la misma con las recientes reformas en materia de combate a la corrupción, precisando diversas obligaciones para los servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas y estableciendo para los Entes Públicos la atribución de crear los debidos registros que permitan darle viabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito local.



Por su parte, los diputados locales se unieron para presentar la iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas del Municipio Libre y del Poder Judicial.



También de las Leyes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Estos cambios, se expuso, devienen de las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, que ya fue aprobado por el pleno y que funcionará como mecanismo integrado a las obligaciones correlativas y acciones de coordinación con los demás órdenes de gobierno, para prevenir, identificar y sancionar las conductas desplegadas por los servidores públicos que actualicen hipótesis de responsabilidad administrativa o cometan hechos de corrupción sancionados por la ley, estableciendo al mismo tiempo el origen del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.



Por lo anterior, apuntan en la exposición de motivos, se hace necesario actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que esté en armonía con la Constitución local, reformando y, en algunos casos, derogando aquellas disposiciones normativas que hagan referencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues al inicio de labores del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, aquel se extinguirá al día siguiente de la entrada en vigor la Ley que regulará el funcionamiento e integración del nuevo Tribunal.



Asimismo, los diputados plantean dentro de las modificaciones, la inclusión en cada institución gubernamental de un órgano de control de los entes públicos encargado de vigilar y supervisar el adecuado ejercicio presupuestal, así como una serie de atribuciones a fin de investigar y, en su caso, sancionar faltas administrativas de naturaleza no grave cometidas por servidores públicos, además demandar la intervención de los órganos jurisdiccionales respecto de las consideradas como graves.



La reforma a la Ley de la CEDH busca, según los proponentes, conjuntar todas las acciones propuestas en el Sistema Estatal Anticorrupción y de esta manera reforzar y modernizar todas aquellas funciones encaminadas a la supervisión de todos los actos que se cometan al interior de la Comisión, todo ello con la finalidad de combatir la corrupción que tanto ha lacerado a Veracruz durante los últimos años.



Por cuanto hace al Órgano interno de control del IVAI, afirman, se pretenden reforzar sus atribuciones con la finalidad de prevenir, detectar, corregir, sancionar y erradicar todas aquellas prácticas corruptas que se comentan dentro del Instituto, así como controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos y, en caso de no ser así presentar las denuncias contra presuntas irregularidades administrativas cometidas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.



En referencia al órgano interno de control de la CEAPP, sostienen que al momento de realizarse el estudio de la Ley que la rige, se pudo observar que las funciones de su contraloría, se enmarcan en un listado breve, cuestión que es preocupante, porque las funciones de la autoridades no pueden estar inmersas en cláusulas generales ni permitir que normas reglamentarias las fijen, puesto que esta atribución es exclusiva del Congreso, por lo que consideran necesario que se agreguen competencias que pongan a la altura dicho órgano de control.

“En este sentido y atendiendo a lo dispuesto en las reformas a Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de diversas leyes generales orientadas al combate a la corrupción, la presente iniciativa pretende reforzar las atribuciones de los órganos internos de control de cada uno de los entes descritos anteriormente”, añaden los legisladores.