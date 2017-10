Canaco Tuxpan rechaza quedar fuera del fideicomiso

Luego que Miembros de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz manifestaron inconformidad con la Secretaría de Turismo por no integrar a un representante de la cámara en el Fideicomiso del 2 por ciento sel Impuesto al Hospedaje, este organismo asistencial en Tuxpan también planteó su postura.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Tuxpan, Sergio Andrés Castro Castaño indicó que el empresariado quiere que sean tomados en cuenta, alcontinuar contribuyendo ellos responsablemente al pagar el ahora 3 por ciento a la nómina.



Acotó que al sector le gustaría contar con voto y no sólo de voz en dicho asunto, por lo que se unen a la demanda que hacen sus compañeros a las autoridades correspondientes.



Con el gravamen, apuntó que no solo la hotelería se vería beneficiada, ya que también el comercio jugará parte fundamental, y por ello, necesitan estar representado para con ello poder garantizar más transparencia.



Aseveró que dicho fideicomiso será también para velar por los intereses del impuesto, porque beneficia a todos entre ellos los centros comerciales, prestadores de servicios, negocios del centro, siendo el comercio en general.