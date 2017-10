Río Tuxpan incrementa su nivel

El río Tuxpan registró un aumento considerable por encima de su nivel normal, lo que encendio las alertas entre las autoridades y la población, pues está en un nivel de 1.50 metros, provocando con ello la suspensión del servicio de transporte de lanchas entre Tuxpan Santiago de la Peña.





Aunque aún no representa un peligro para la población, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de este afluente, esto desde el fin de semana pasado, cuando también encendiera las alertas al incrementar su nivel.





Ante ello, las autoridades de Capitanía de Puerto suspendieron el servicio de los esquifes que prestan el servicio de transporte entre Tuxpan y la Congregación de Santiago de la Peña, pues la fuerte corriente así comola palizada representa un peligro para la población.





El aumento de esta afluente, se debe a las lluvias que se han estado registrando en la zona serrana y en toda la región durante las últimas horas las que han provocado el aumento de este río, que si bien por el momento no corre el riesgo de desbordarse, no se ha bajado la guardia.





El enlace regional de Protección Civil Estatal Esteban Casanova Morales en su momento señaló que a lo largo de este Río, hay varias zonas que están consideradas como bajas, entre la privada Avila Camacho hasta los límites de la Escuela Normal de Tuxpan (CREN), así como otras áreas cerca del centro de la ciudad, por lo que en caso de algún desbordamiento, serían estas partes de la ciudad donde esto se daría.





Mientras tanto, las autoridades tambiénefectúan recorridos por toda la ciudad, para verificar que no se tengan afectaciones mayores por las precipitaciones que se han tenido en las últimas horas en esta zona.