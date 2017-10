Denuncian desaparición de jóvenes oaxaqueños en Tierra Blanca

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-06-01:31:05 Tierra Blanca

Familiares de los tres jóvenes de Oaxaca que desaparecieron desde el pasado miércoles 25 de septiembre, presentaron formal denuncia en la Fiscalía de Tierra Blanca.



Según autoridades de la ciudad vecina, es que tanto Silvestre Bautista, Israel Santos y Víctor Francisco Avendaño, salieron de Acatlán de Pérez Figueroa a Tierra Blanca como a las cinco de la tarde, pero no saben a qué, el caso es de que ahí ya no regresaron a sus hogares, motivo por el cual sus familiares los empezaron a buscar y pidieron la ayuda de las redes sociales para localizarlos.



Sin embargo, al cumplirse más de una semana de que estos desaparecieron y nada se sabe sobre ellos, pero algunos testigos señalaron haberlos visto a bordo de una camioneta blanca cerrada en una de las calles de Tierra Blanca, motivo por el cual sus familiares acudieron a denunciar los hechos a esa Fiscalía, donde han solicitado que se les busque.



Hay que recordar que el 11 de Enero del 2016, ahí mismo en Tierra Blanca desaparecieron cinco jóvenes de Playa Vicente, entre ellos una jovencita de 16 años de edad, los cuales hasta la fecha nada se sabe sobre sus restos, pero hay varios Policías detenidos por estos hechos ya que ellos los detuvieron y presumiblemente los entregaron a un grupo delictivo cuando regresaban de la ciudad de Veracruz con rumbo a Playa Vicente.



Ahora son tres jóvenes del Estado de Oaxaca los que no aparecen y dicen fue ahí en Tierra Blanca donde se esfumaron y tiene ya más de una semana y ni ellos muchos menos la camioneta explicaron las autoridades oaxaqueñas, por lo que han solicitado que la Policía de esa ciudad los busque y que revisen todas las cámaras que existan en esa ciudad de Tierra Blanca.