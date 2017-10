Llevan 3 semanas con grandes encharcamientos en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-20:59:39 Coatzacoalcos Tres semanas con grandes encharcamientos son los que llevan los habitantes de la colonia Esmeralda de la Esperanza, en Coatzacoalcos.

Y es que de acuerdo a los vecinos, las autoridades de Protección Civil no han acudido a la zona, pero pese a esta situación no les queda de otra más que cruzar los profundos charcos con chanclas, mientras que los vehículos se aventuran a hacerlo, pese a poder quedarse atascados.



“Desde que se fundó la colonia siempre ha estado así, llena de agua, con los primeros aguaceros se llenan las calles, tiene tres semanas así, conforme no deje de llover se sigue encharcando, aquí hay muchos zancudos… claro que sí nos da miedo (que se salga el río Calzadas), pero estamos aquí porque aquí vivimos”, externó María Hernández, quien está consciente que deberá irse si las inundaciones incrementan.



Así como María, la mayoría de los vecinos asentados sobre la calle principal deben sortear los grandes charcos que cubren algunas banquetas, mismas que ya muestran limo porque el agua no ha disminuido en varias semanas.



Sin embargo, lo más preocupante se encuentra al fondo de la colonia, donde precisamente se ubica el río Calzadas, el que parece haber avanzado tres metros hacia la calle, pues a decir de los pescadores la orilla estaba más retirada, pero aumenta con las lluvias nocturnas.



La última vez que el río Calzadas inundó esta colonia fue hace dos años, esto de acuerdo a los pescadores, que difícilmente obtienen mojarras por la turbiedad.