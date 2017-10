Gobierno Municipal comprometido con la seguridad de las mujeres Tweet Atender las medidas emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contras las Mujeres (CONAVIM) no se trata solo de acatar la medida como una obligación del cumplimiento del ejercicio gubernamental, sino responder como parte de la responsabilidad social que como ciudadanos nos compete, indicó el alcalde de Tuxpan Veracruz, Raúl Ruiz Díaz. Tuxpan - 2017-10-05 15:57:21 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-20:58:01 Tuxpan Atender las medidas emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contras las Mujeres (CONAVIM) no se trata solo de acatar la medida como una obligación del cumplimiento del ejercicio gubernamental, sino responder como parte de la responsabilidad social que como ciudadanos nos compete, indicó el alcalde de Tuxpan Veracruz, Raúl Ruiz Díaz.



A casi un año de haberse emitido a través de la Secretaría de Gobernación la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 11 municipios veracruzanos, entre ellos Tuxpan, el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de la Mujer y las diversas direcciones con injerencia en el tema, han desplegado acciones y reforzado estrategias para combatir esta situación.



Entre ellas, destacan actividades como redes vecinales, divulgación de campaña en medios, foros, revisión de protocolos de actuación, patrullaje preventivo e integración y actualización del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra Las Mujeres, así como recuperación de espacios públicos, alumbrado principalmente de zonas consideradas focos rojos, sensibilización y capacitación sobre el tema a servidores públicos y ciudadanía, medidas de seguridad de prevención del delito, pláticas y talleres, por citar algunas.



El trabajo interinstitucional que se ha venido desplegando permitirá monitorear las tendencias de la violencia contras las mujeres y sobre este diagnóstico focalizar acciones específicas, ya que la violencia contras las mujeres y niñas además de trascender límites de edad, educacionales y socioeconómicas, se manifiesta de forma física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y obstétrica, siendo la violencia familiar la más común, de acuerdo a las atenciones que brindan tanto el Instituto Municipal de la Mujer como en corporaciones de seguridad como Policía Municipal, Estatal y C4.



Ruiz Díaz hizo un llamado a la sociedad en general, a replicar las acciones de sensibilización e información que se brinda, para que la población conozca los derechos de las mujeres, garantías que ofrece la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia en el estado, ya que quitar a Tuxpan de la lista de alerta de violencia, es un trabajo no solo de las autoridades, sino de conciencia social, la cual comienza desde casa.



“La Declaración de Alerta de Violencia de Género es un conjunto de acciones de emergencia para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, para lograrlo necesitamos el apoyo de todos y todas para que las mujeres tuxpeñas se sientan seguras en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan” indicó.

