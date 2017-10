Damnificados del Túnel Sumergido mantienen protestas y denuncia agresiones de SSP

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-20:53:56 Coatzacoalcos De nueva cuenta, habitantes de Villa Allende reclamaron el pago de afectaciones en sus viviendas por el Túnel Sumergido ante el ayuntamiento.

Por tercera vez en la semana, habitantes de la colonia El Faro, en Villa Allende, se manifestaron en Coatzacoalcos para denunciar públicamente las agresiones cometidas, presuntamente, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), al intentar desalojarlos de los bloqueos que han realizado en el Túnel Sumergido.



Los afectados comentaron que los han golpeado, amenazado; solo por exigir que la empresa constructora del túnel les paguen los daños que se originaron en sus viviendas durante la construcción.



“El viernes en la madrugada llegaron, y nos agredieron muy feo, se llevaron nuestras lonas, a mi un policía casi me entierran una navaja, tuve que salir huyendo, nosotros solo queremos que nos paguen, a mi esposo le rompieron la camisa, a un chavo lo golpearon, a una muchacha y a su niña la subieron a la camioneta a la fuerza y a la niña le lastimaron el codo, esto no puede ser posible”, señaló Mayra Eugenia Molina, manifestante.



Este jueves un grupo de personas se presentaron frente a las oficinas del ayuntamiento con cartulinas en manos, solicitaron el apoyo del alcalde de Coatzacoalcos Joaquín caballero Rosiñol para que intervenga como autoridad y les den una pronta solución, de lo contrario amenazaron con volverán a cerrar el acceso rápido de lado de Villa Allende.



“Estamos cansados que nos estén diciendo mentiras, vamos a continuar cerrando el paso del túnel, nosotros no teneos miedo, y queremos que el alcalde hable con nosotros”, mencionaron.



Cabe hacer mención que según el registro que llevan los vecinos son 90 las casas que están agrietadas.