Rechaza SIOP inversión privada en construcción de obras a su cargo

El titular de la Secretaría de Infraestructura Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, rechazó que para la realización de obras se contemple el uso de la figura de las APP, es decir, las Asociaciones Públicas Privadas.



El funcionario estatal indicó que para las obras que se promueven por parte de la dependencia a su cargo solo se contempla el uso de recursos públicos estatales y federales, según sea el caso.



Lo anterior cuestionado en torno al hecho que desde el Congreso del Estado se impulsa el uso de las llamadas APP para la construcción de las ciudades judiciales programadas para la entidad, lo que fue requerido por el Poder Judicial.



En otro tema, reconoció que la SIOP no tiene un estimado de la inversión del Gobierno del Estado para obras carreteras.



Explicó que no se cuenta con un monto asignado, apuntando que los recursos que les envía el Gobierno Federal se ocupan para obras carreteras que sean urgentes.



"Se está tratando de hacer una división (de los recursos) casi quirúrgica para que se puedan atender. La cifra exacta no la sé porque vamos tomando según va llegando el dinero de la federación".



En otro tema, sobre la obra de reconstrucción de la carretera a Naolinco, admitió que las lluvias han retrasado los trabajos.



"Se tuvo una reunión en el sitio de la obra y afortunadamente yo creo que se van a adelantar los trabajos y se reprogramarán algunos para poder terminar en tiempo. Hay avance pero antes visto cómo están las lluvias".



Recordó que se tiene planeado concluir la obra durante enero de 2018, pues dijo que a pesar del clima se ha buscado la manera de trabajar en dicho proyecto.