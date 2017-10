Diputados del PRI frenan desafuero de extesorero de Javier Duarte

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-20:29:46 Con el respaldo de la sección instructora de la Cámara de Diputados se frenó la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General del Estado en contra del diputado federal, Tarek Abdalá

Con el respaldo de la sección instructora de la Cámara de Diputados se frenó la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General del Estado en contra del diputado federal, Tarek Abdalá Saad.



Los diputados del PRI determinaron que la solicitud de la Fiscalía, a cargo de Jorge Winckler, carecía de elementos.



Cabe señalar que el PRI en la Cámara de Diputados elaboró un dictamen mediante el cual no le quitará el fuero, pese a estar acusado de ser parte de la red de corrupción de Javier Duarte de Ochoa.



El diputado federal panista Juan Pablo Piña, informó que ya les fue entregado el dictamen de la solicitud de desafuero planteada por la Fiscalía General del Estado, y va en el sentido de proteger al ex tesorero.



Por su parte, el diputado federal priista Ricardo Ramírez Nieto, justificó el dictamen en contra del desafuero por las irregularidades en las que, según él, incurrió la Fiscalía General del Estado.



Citó como ejemplo que la Fiscalía no concluyó la investigación contra Tarek Abdalá, razón por la cual no es suficiente para quitarle el fuero.



“Lo que queremos es que concluya su investigación, y si después de eso determina proceder contra el diputado Tarek Abdalá pues entonces tendrá que enviar otra solicitud de procedencia”, expresó.