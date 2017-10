Abuelito muere atropellado en Tlapacoyan

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-01:09:55 Tlapacoyan Así quedó el cuerpo sin vida

Tlapacoyan

Sergio Aldazaba







Un abuelito de la tercera edad que transitaba sobre la carretera estatal a Misantla, perdió la vida de forma trágica luego de haber sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga la mañana de este miércoles.



Según informes policiales, el agraviado identificado como Victoriano R.S de 90 años de edad caminaba cerca de las 5 am desde su hogar hacia la capilla donde pretendía cantarle las mañanitas al santo de la misma.



Sin embargo no pudo llegar a su destino debido a que un irresponsable conductor lo atropello y le pasó por encima, por lo que le arrebató la vida al instante y escapó cobardemente para no hacerse responsable.



El cuerpo del abuelito quedó tirado a la altura del rancho La Patrona en la localidad de La Libertad, de donde además se dijo era vecino, en tanto vecinos dieron aviso al número de emergencias 911.



Elementos de la Policía Municipal se presentaron en el lugar de los hechos para acordonar el lugar en tanto se dio aviso a personal de la Fiscalía Regional para entregarles la cadena de custodia.



Luego de realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo del infortunado abuelito fue levantado por personal de Servicios Periciales y Policías Ministeriales que se presentaron al lugar de los hechos.



Se dijo que familiares de la víctima acudieron ante la Fiscalía y el Servicio Médico Forense para realizar su identificación formal así como reclamar sus restos para poder darles sepultura en su localidad.