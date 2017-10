Aumentan número de pueblos inundados en Texistepec

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-01:05:34 Texistepec Al desbordarse el río Coatzacoalcos, al menos 17 comunidades se encuentran afectadas por inundaciones y anegaciones, en Texistepec.

Las comunidades afectadas directamente por la creciente del río Coatzacoalcos son

Yatepec, Villalta, Peña Blanca, Lázaro Cárdenas, Ixtepec, Boca del Río, Xochiltepec, José María Morelos, Loma Bonita, El Corpal, Paso de los Indios, El Halcón, José María Pino Suarez, cuyos hogares ya recienten la llegada del afluente hasta sus patios, cocinas anexas y casas.



Los que resienten daños por el desbordamiento de arroyos como el Chiquito que se alimenta del Coatzacoalcos, son Ojo de Agua, San Lorenzo Tenochtitlán, Guadalupe Victoria y Palmillas.



Las comunidades exigen a la autoridad municipal y de protección civil estatal realicen un recorrido y se les apoye no solo con alimentos si no con espacios a dónde acudir en caso de que el nivel del río aumente, pues según los anuncios, el río Coatzacoalcos continúa creciendo.



Los pobladores aseguran que aún cuando ya se reportó de los hechos a la Presidencia Municipal, su titular, el ingeniero Enrique Antonio Paul, no se ha presentado a evaluar los daños y solo una comisión del alcalde electo, Saúl Reyes Rodríguez ha ido a visitarlos.





EN TEPACHE ESTÁN EN ALERTA



En la congregación de Tepache, perteneciente al municipio de Jesús Carranza, algunas familias han empezado a desalojar sus viviendas e irse a los domicilios de algunos familiares, para impedir que sus enseres sean dañados por la llegada del agua.



Con camionetas y tractores, transportan sus pertenencias a otros sitios en espera de que pase la temporada de lluvia y el río Coatzacoalcos disminuya su nivel.



Se habilitó una escuela de la misma congregación como refugio temporal a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de las familias afectadas.