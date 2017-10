Piden abogados un año más de permanencia de juzgados en Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-01:03:26 Acayucan Los abogados pidieron a la Secretaría de gobierno, que se quede un año más los juzgados penales en Acayucan

Los reos en libertad provisional bajo responsabilidad del Juzgado primero de primera instancia y del Juzgado mixto menor firmarán durante las fechas que les corresponde en el juzgado de control y no tendrán que viajar a San Andrés Tuxtla, a donde fueron enviados sus respectivos expedientes.



De acuerdo con una fuente de la comisión de abogados que viajó a la capital del Estado el martes pasado, tras reunirse con el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, el consejo de la judicatura del poder judicial del Estado aceptó dicha petición, además de analizarse hasta la próxima semana, la solicitud de que los juzgados penales del sistema ordinario se mantengan en esta ciudad y distrito al menos un año más en lo que se abate el rezago tanto de la Fiscalía especializada como del mismo juzgado primero de primera instancia que desapareció desde el pasado 25 de septiembre.



Los abogados, encabezados por el Presidente del colegio local, Francisco Diz Herlindo y acompañados de los alcaldes electos, Saúl Reyes Rodríguez y Cuitláhuac Condado Escamilla de Texistepec y Acayucan respectivamente, así como el Presidente municipal constitucional, Marco Antonio Martínez Amador; estuvieron en Palacio de gobierno para hacer saber de la inquietud de los litigantes y la preocupación ciudadana ante la desaparición de dichos juzgados.



Las peticiones se basan en las afectaciones que dejará la desaparición de los Juzgados, a quienes aún tienen procesos pendientes de sentencia que son más de 400 según dijeron, sumándose las ordenes de aprehensión aún no cumplidas y los expedientes que aún no ha consignado la fiscalía especializada en rezago.