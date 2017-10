La Fertimex, a punto de la inundación

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-00:54:45 Coatzacoalcos Así es como cruzan las calles los colonos de la Fertimex, en Coatzacoalcos, aunque dicha situación es provocada en parte por los propios vecinos que se han negado a que el ayuntamiento abra un canal

Grandes encharcamientos, lodo y la desinformación, inundan a los habitantes de la colonia Fertimex, ubicada al sur de la ciudad, justo antes de llegar a la autopista, uno de los primeros sitios que recibirá el golpe de agua por los ríos en Coatzacoalcos, mismo que ya inundó otras localidades.



“Esto es poco, cuando llueve esto es un río… la gente usa botas o calzado de hule porque se pone bien feo, hay partes de allá (atrás) que salieron porque sus casas están bajas y más ahora que pasó el temblor quedaron más hundidas… la lluvia que pasó antier (lunes) estuvo fuerte, la gente se asustó porque se iba a desbordar el río (Calzadas) se pone feo y hay culebras y bichos”, comentó Bertha, una de las habitantes.



Aunque el río Calzadas, afluente que desemboca en el Coatzacoalcos, no se ha desbordado aún, sólo basta observar la calle Fosfórico para darse cuenta que no es necesario que esto ocurra, pues grandes charcos se han formado, por lo que la gente ya colocó costalillas y algunas piedras para pasar y evitar mojarse.



Aunque Bertha no estaba enterada de que entre jueves y viernes podría haber algunos desbordamientos, está consciente que de ocurrir eso no puede quedarse en su casa, por lo que deberá ir a un albergue.





VECINOS SE NIEGAN A ABRIR CANAL



Sin embargo, no todo es culpa de la madre naturaleza, pues parte de estos encharcamientos son a consecuencia de que algunos habitantes no han permitido que el ayuntamiento de Coatzacoalcos abra algunos canales, pues han sido rellenados, lo que ha derivado en las anegaciones en las calles.



“Aquí cuando viene el ayuntamiento no dejan abrir las calles, pero si la gente los dejara no se hundiera, pero como la gente tapa la cuneta eso pasa, de este lado está la salida del puente, todos ponen sus plantas, si vienen abrir pusieron las camionetas y piedras, por eso estamos así”, señaló María Josefa.



Aunque eso ocurre en la calle Fosfórico, al fondo de la colonia la situación se torna preocupante, pues el hecho de llegar caminando es complicado ante lo lodoso del terreno, aunado a esto, la maleza crecida será un factor importante para propiciar el desbordamiento al no haber salida del agua.



Otra vecina igual fue entrevista al respecto, añadiendo como las otras dos que desconocía que la colonia Fertimex es de las más vulnerables a inundaciones.