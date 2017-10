Implacables los robos de automóviles en Mina y Cosolea

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-00:21:17 Minatitlán Implacables los roba- carros

Los roba automóviles implacables, la noche del martes se llevaron un auto Nissan Tsuru estacionado en la calle Roma de la colonia Nueva Mina frente a la cantina denominado la Tecolota de este Municipio.



El hurto de la unidad se suscito durante la noche, cuando al parecer el dueño de la unidad lo dejo estacionado en ese sector de la cantina y se metió a convivir y horas más tarde al salir se percato que le habían robado su automóvil.



De inmediato aviso a la Policía quienes tardaron en llegar al auxilio, luego al no tener respuesta positiva acudió a la Fiscalía a poner su denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables del hurto de su unidad.





SE LLEVAN CAMIONETA EN COSOLEACAQUE



A través de las redes sociales publican robo de una camioneta Ford tipo Pick-Up modelo 2011, matrícula XU-87758 del Estado; la víctima del despojo argumentó que prefería denunciar el hecho ante los medios electrónicos y no ante las instancias correspondientes.



La victima de atraco afirma que en meses pasados sufrió el hurto de otras pertenencias y la denuncia no prosperó, ahora prefirió buscar la unidad por sus propios medios.



El vehículo Ford de color azul, fue robado frente al domicilio del agraviado, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, el pasado 11 de septiembre del año en curso.



Por tal motivo pide el apoyo de la ciudadanía para que la ayuden a localizar su unidad, posiblemente abandonado en algún punto del municipio.