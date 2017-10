Gobierno Federal le apuesta a liquidar Pemex: Rocío Nahle

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-00:13:39 Coatzacoalcos Rocío Nahle García, diputada federal por MORENA

La apuesta del gobierno parece que ser la liquidación de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó la diputada Rocío Nahle durante la décima séptima reunión ordinaria de la Comisión de Energía.



Dijo que mientras Morena ha presentado planes para fortalecerla, Hacienda y los altos funcionarios de Pemex, hacen todo lo contrario, porque no les importa que la empresa siga creciendo.



“Le vale a Hacienda y le vale a Pemex, parece ser que le apuestan a que la empresa se vaya a pique”, expresó la legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Indicó que tienen dos años presentando en la Comisión de Energía un programa de inversión de 300 millones de pesos, que debería aplicarse cada año, pero no lo hicieron.



“En cambio en el corporativo hay una partida de dos mil millones de pesos para un sistema de comunicaciones, puras tonteras, nada de producción”, expresó Nahle García.



Comentó que en lugar de reactivar la producción en Pemex, le están apostando a las asociaciones público-privadas.



Mencionó que el campo Ogarrio tiene más de tres décadas que la tiene Pemex, un pozo tan noble, donde hay petróleo, pero ahora decidió que necesita una asociación pública privada.



“Desde adentro están torpedeando a la propia empresa”, puntualizó la diputada de Morena.





APAGONES CULPA DE LA REFORMA ENERGÉTICA



Antes de la Reforma Energética no había apagones, porque el control, la seguridad y la estabilidad del despacho de energía dependía solamente de un mando indiscutible, que era la Comisión Federal de Electricidad.



Después de la Reforma Energética, esta obligación fundamental de garantizar la continuidad y la seguridad del servicio se empezó a repartir entre muchos actores, lo que provocaron las fallas.



Además, sostuvo que debe fijarse una sola tarifa para usuarios de tipo residencial, porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, por lo que no se entiende estas diferencias de pagos.



Dijo que Morena plantea hacer una iniciativa para establecer una sola tarifa residencial para que todos los entes involucrados en la distribución y comercialización del suministro eléctrico la respeten.



“Tenemos que tener la voluntad política todos, de todos los partidos políticos para hacer una iniciativa y mandatar a la Comisión Reguladora de Energía que esta es la tarifa que se tiene que aplicar”, mencionó.