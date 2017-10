Ruptura de disco de paro provoca estruendo en Cangrejera Tweet La ruptura del disco de paro en el reactor 331-VO1 del Tren 3 de la Planta de Polietileno de baja densidad, en el interior del Complejo Cangrejera, ocasionó un fuerte estruendo que provocó alarma no sólo en ese complejo si no en todo el corredor industrial del Puerto de Coatzacoalcos Coatzacoalcos - 2017-10-04 19:06:23 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-05-00:07:26 Coatzacoalcos La ruptura del disco de paro en el reactor 331-VO1 del Tren 3 de la Planta de Polietileno de baja densidad, en el interior del Complejo Cangrejera, ocasionó un fuerte estruendo que provocó alarma no sólo en ese complejo si no en todo el corredor industrial del Puerto de Coatzacoalcos.



Petróleos Mexicanos informó que el incidente ocurrido este miércoles a las 12:20 horas del día, activó el dispositivo de Seguridad en dicha planta, aunque es considerado un proceso normal de protección del equipo, cuando la planta sale de operación, este caso la Planta 3 del Complejo Cangrejera.



El fuerte ruido se sintió a varios kilómetros a la redonda, incluso en redes sociales corrió el rumor de un fuerte accidente en el interior el Complejo Cangrejera, aunque posteriormente se descartó y se informó que el estruendo se debido a la entrada en operación del disco de paro en el reactor de la planta que a partir de este miércoles entró a reparación programada. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

