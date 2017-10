Le tiembla la mano a Winckler con Bermúdez por violaciones a DH en Veracruz

Al Gobierno de Veracruz no se le ve una actitud real de castigar a Arturo Bermúdez Zurita por desapariciones forzadas en la entidad, pues el fiscal general Jorge Winckler, quien debería denunciar al ex secretario de Seguridad Pública, evidencia dilaciones para indagarlo, reprocharon familiares de desaparecidos.



Aseguraron que el fiscal tiene en sus manos las carpetas de investigación, y se puede constatar que casi la mayoría de los casos que se han denunciado están involucrados policías que estaban bajo el mando de Bermúdez Zurita.



Aludiendo al tema, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, aseveró que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de los ministerios públicos, debe iniciar carpetas de investigación para conocer qué servidores públicos tuvieron conocimiento de las desapariciones forzadas en Veracruz y no actuaron como la ley mandata.



Aseveró que si el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz evade su responsabilidad de investigar a las autoridades de la SSP que estuvieron en funciones en enero del 2016 y que encabezaba Arturo Bermúdez Zurita cuando desaparecieron los cinco jóvenes de Tierra Blanca y en marzo del mismo año cuando pierden el rastro de tres muchachos en Papantla, entonces incurrirá en la “irresponsabilidad”.



Puntualizó que el ministerio público deberá de dar con los Altos Mandos de la SSP que toleraron o instruyeron a los policías para desaparecer a ciudadanos en Veracruz.



Creo que el Ministerio Publico tiene que investigar a toda la estructura, que permita saber quién permitió, toleró o instruyó, por eso pedimos un diagnóstico de toda la policía para saber qué estaba pasando al interior de esos cuerpos policiales” dijo.



Al referirse a los casos de desaparición forzada de jóvenes en los municipios de Papantla y Tierra Blanca, en el que están involucrados policías, el presidente indicó que ambos casos la CEDH emitió recomendaciones al gobierno de Veracruz para que se evalúe y se haga un diagnóstico de los elementos que tiene a su cargo la secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Si ven las recomendaciones de Papantla y Tierra Blanca, ahí pedimos que se haga la evaluación del conjunto de policías para tener y diagnosticar que servidores públicos no están cumpliendo con los perfiles para brindar un servicio eficiente y depurar aquellos que no están comprometidos con los derechos humanos y se revise quiénes pudieron tener conocimiento tolerado, para que también se les finque responsabilidades.