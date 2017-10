Llaman a periodistas policiacos de Coatzacoalcos a ser prudentes y evitar agresiones

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-03-23:50:24 Coatzacoalcos Julio Escobar Ramos, presidente de la APEC.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), Julio Escobar Ramos, hizo un llamado a los comunicadores de nota roja y general a ser más prudentes al momento de realizar transmisiones en vivo, con el fin de evitar riesgos, además de invitar a aquellos ciudadanos que tienen páginas informativas a capacitarse para prevenir agresiones por desconocer el manejo de la información.



“Los medios de comunicación están evolucionando, la mayoría de las personas hace uso de las redes sociales y debemos hacer un uso adecuado, si vamos a informar debe ser de una forma concisa, precisa y real para no especular en los hechos, es la forma en que nosotros podemos contribuir con los comunicadores, con el manejo de talleres”, señaló Escobar Ramos al término de la asamblea con socios, en la que anunció el ‘Taller de Capacitación Periodística’ que tendrá lugar los días 7, 14, 16 y 17 de octubre en la Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana.



Es preciso mencionar que los cursos serán gratuitos y sólo son dirigidos a los miembros de la APEC, por lo cual hizo la invitación extensiva a los socios para inscribirse, pues éstos tienen cupo limitado, a la vez que el presidente nuevamente hizo un llamado a los periodistas locales para no caer en la imprudencia.



“Se les está haciendo el llamado a los compañeros para pedirles que no nos arriesguemos, que tampoco no nos exhibamos, que no expongamos nuestra integridad, tampoco queremos que exista un divisionismo entre los periodistas… al momento de llegar a una cobertura debemos respetar, se nos ha dicho que cuando está la cadena de custodia debemos respetar eso, porque también nos estamos exponiendo”, citó a la vez que solicitó a las autoridades facilitar la información.



Julio Escobar hizo hincapié en que se ha solicitado a los compañeros ser más cautos al momento de cubrir información de índole policiaca, pues hay quienes no dimensionan los peligros que pueden ocasionar al enfocar a fotógrafos y reporteros en las transmisiones.



“De esa manera no es bueno, porque estamos poniendo en riesgo la integridad de los comunicadores… los invitamos (a quienes tienen páginas y no son comunicadores) a que se capaciten, a que conozcan el trabajo de un periodista, que tenemos que informar con sustento que se ha perdido actualmente por este tipo de personas”, puntualizó el presidente de la APEC.





TALLER DE CAPACITACIÓN PERIODÍSTICA



7 de octubre

Lenguaje para televisión, impartido por Alfonso Villalobos Alafita



14 de octubre

Reportaje y redes sociales impartido por Sergio Melgar Recinos



16 y 17 de octubre

Fotografía digital aplicada en celular, impartida por Javier Casco López