Plagian a hijo de regidor electo de Hueyapan en Acayucan Tweet Gerardo S. C., de 22 años de edad, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Acayucan (ITSA) e hijo del regidor electo de Hueyapan de Ocampo, Gerardo Sagrero Jáuregui, fue privado de su libertad cuando se dirigía a su plantel educativo Acayucan - 2017-10-03 18:23:24 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-03-23:23:59 Acayucan Sobre la carretera 180 Costera del Golfo en jurisdicción de Acayucan, privan de su libertad a hijo de regidor electo de Hueyapan de Ocampo Gerardo S. C., de 22 años de edad, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Acayucan (ITSA) e hijo del regidor electo de Hueyapan de Ocampo, Gerardo Sagrero Jáuregui, fue privado de su libertad cuando se dirigía a su plantel educativo.



El joven universitario cuyo domicilio se ubica en la localidad Juan Díaz Covarrubias, perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocampo, fue interceptado por sus captores minutos antes de las 08:00 horas de este martes, cuando circulaba sobre la carretera 180 Costera del Golfo, a escasos kilómetros de su plantel educativo.



Gerardo Sagrero, es candidato electo por el Partido del Trabajo, mismo que por los votos podría alcanzar la regiduría tercera durante el periodo 2018- 2021.



Autoridades ministeriales indagan los hechos. Trascendió que hasta el cierre de esta nota la familia no había tenido contacto con los captores. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

