Exxon Móvil pone bajo lupa a Veracruz para posibles inversiones por la ZEE

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-03-22:58:22 Coatzacoalcos El doctor impartió una conferencia sobre la Perspectiva Energética: Una mirada hacia el 2040

El presidente de Exxon Móvil Exploración y Producción de México, Enrique Hidalgo Noriega, aseguró que tiene un grupo que está analizando si harán inversiones en el estado de Veracruz al darse la llegada de Zona Económica Especial (ZEE).



“Lo estamos estudiando y tratando de entender, tenemos que hacer un poco más de tarea, la intención es darle mayor competitividad al estado y particularmente a Coatzacoalcos”, mencionó el miembro del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores.



Sobre los planes que tienen durante los últimos meses del 2017 y en el 2018, aclaró que serán en base a las licitaciones que se vayan generando, entre ellas su participación con la licitación de pozos mexicanos en el Golfo de México, aun cuando cuentan con el bloque dos que se ubica en la zona conocida como el Cinturón Doblado de Perdido.



“En la licitación anterior ganamos un bloque que se encuentra en el estado de Tamaulipas, vamos a participar muy probablemente en la licitación que viene, la cual es en Enero”, expresó al termino de su conferencia en el International Petroleum and Chemical, Conference and Exhibition (IPCCE).



Además dio a conocer que estarían abriendo varias estaciones de servicio en diferentes lugares del país, y no descartó que también en Veracruz, aunque dijo que no podía dar más detalles, toda vez que son planes de inversión a un largo plazo.



Hasta el momento dijo que, no tienen especificado cuantas gasolineras instalaran, pues todavía están analizando en que lugares serán colocadas, pero su intención es de colocar una tan siquiera antes de que concluya el año.



“Nuestra intención es traer nuestro propio combustible, y naturalmente viene con una serie de aditivos que hemos desarrollado específicamente, vamos a traer las estaciones de servicio más avanzadas que tenemos, entre los planes esta Veracruz, lo van a ir viendo poco a poquito”, declaró el presidente de esta empresa de refinación.



Para finalizar señalo que tendrán mucho cuidado para no sufrir asaltos como han ocurrido en las gasolineras de Petróleos Mexicanos (Pemex), como trabajar con las autoridades y comunidades en que se encuentren sus estaciones de servicio.