Jesús Martínez denunció amenazas de Televisa a dueños de clubes

Jesús Martínez, propietario del Grupo Pachuca, reveló que más de un dueño de clubes del futbol mexicano fueron amenazados luego de no aceptar firmar la renovación del contrato por derechos de transmisión de la Selección Mexicana con Televisa, que optaba por hacerse con las transmisiones del Tri.



El dirigente estuvo de visita por la televisora ESPN, donde habló sin tapujos sobre las amenazas por parte de la televisora de Chapultepec contra dueños de equipos que no daban su aval a su propuesta, además de que había una serie de irregularidades en la negociación, com negociar con un abogado de Televisa y otro de TV Azteca, o la existencia de una cláusula de renovación automática.



“Ahh caray, ¿qué quiere decir esa cláusula de renovación automática? Si ustedes siguen poniendo trabas, automáticamente nada más (reciben) el 20% más (de lo que se pagó con el anterior contrato). No estoy de acuerdo, pero ustedes son los del comité, sigan su proceso y vamos a tener la mejor intensión. Suben la oferta y seguían amenazando con esa cláusula”, confesó Martínez.



Pero eso no fue todo, ya que el directivo de Grupo Pachuca también habló de una llamada que recibió por parte del presidente de Santos Laguna en la que se le informaba que ya tenían un avance en la negociación.



“Me habló Alejandro Irraragorri de Santos y me dijo: Jesús, queremos estar enlazados varios equipos porque tenemos muchos avances”; entonces me dice: “Oye, me ofrecen 100 millones de dólares por 4 años, en los dos países (México y Estados Unidos) en todas las plataformas”. Y mi respuesta es “No vamos a aceptar; segundo, ustedes no pueden firmar nada porque primero tenemos que decirles a todos”, dijo.



Más tarde, Martínez fue contactado por José González Ornelas, directivo del Monterrey y parte del consejo delegado para la negociación de los derechos de televisión del Tri.



“Yo recibo una llamada de un hombre intachable como Pepe González Ornelas y me dice: “Oye Jesús, me están presionando para que yo firme, para que firme la situación de que estoy de acuerdo y yo no voy a fallar”, él me informó de la situación”, dijo el dirigente de los Tuzos y del León.



Incluso, Martínez confesó que Decio de María, presidente de la Femexfut, en ningún momento mostró a los dueños de los clubes la propuesta presentada por la cadena Telemundo/NBC UNiversal en conjunto con América Móvil.



“Decío, sabes que te quiero mucho, pero así es. Porque soy el primer que ha apoyado a la Federación y a la Liga, excepto en el problema de los árbitros… (Alejandro Irarragorri) no volverá a ser mi amigo, será un compañero de trabajo”, agregó.