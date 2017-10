Sí regreso a México, mi primera opción sería Chivas: Chicharito

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-03-02:19:37 Ciudad de México Al delantero le sugirieron practicar dos o tres horas diarias la definición. (Foto: Getty Images)

Esta vez fueron seguidores de Javier Hernández quienes con preguntas vía redes sociales entrevistaron al jugador, quien no solo respondió ante los halagos sino también a las críticas.



El Chicharito aseguró que en su carrera nunca ha parado de trabajar y reivindicó sus logros, no solo a nivel de clubes sino también en Selección Mexicana.



“Gracias a Dios tengo de los mejores promedios en la Premier, en toda la historia; soy el máximo goleador en toda la historia de mi Selección. He fallado, claro que sí porque no existe el jugador, no lo he conocido todavía, uno que casi casi es Messi, pero no conozco a ningún perfecto”, expresó.



“Que fallamos todos, sí, y que metemos todos sí, pero gracias a Dios yo creo que meto más allá de las que fallo porque si no, no tendría la dicha de tener esta carrera que he obtenido gracias a Dios, que me ha costado uno y la mitad del otro, como decimos en México”.



Al delantero le sugirieron practicar dos o tres horas diarias la definición, después de cada entrenamiento, así como le preguntaron si jugaría algún día en Veracruz. A ello recordó que nunca se sabe, pero que su corazón siempre es rojiblanco.



“Si tendría pensado regresar a México mi primera opción sería tratar de volver a conquistar el amor de mi vida, que es Chivas”, agregó.



Uno de los usuarios le envió una foto con un altar donde se veían latas de chícharos, así como fotos del atacante por los diversos clubes que ha pasado.



También hubo quien le mandó mensajes de apoyo, a pesar de las críticas.









http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/10/02/esta-carrera-me-ha-costado-uno-y-la-mitad-del-otro-chicharito