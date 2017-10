Por inseguridad, recomiendan agencias de viaje traslados de día

A fin de minimizar riesgos, las agencias de viaje están recomendando a sus clientes viajar de preferencia en el día, indicó Miguel Ángel Ramírez, gerente de una agencia de viajes.



"Es obligatorio que ahorita se extremen precauciones, sobre todo en carreteras del Istmo, porque se han tenido asaltos a personas que transitan en aquella zona", indicó el también presidente de la asociación de agencias de viaje en Orizaba.



Mencionó que lo que se está sugiriendo es que viajen de día, y si es un viaje de siete horas o más, salir temprano para evitar que les llegue la noche en carretera y regresar de igual forma a buena hora.



Igualmente, abundó, que circulen de preferencia por autopistas antes que las carreteras federales por que en éstas es donde hay más incidentes de inseguridad.

Expuso que es una manera de minimizar riesgos.



"Hay lugares que están siendo peligrosos en el país, uno de ellos es la región del Istmo con todo lo que ha pasado, sobre todo en Matías Romero, La Ventosa, también en lo que es Esperanza en el estado de Puebla", insistió.



El presidente de la asociación de agencias de viaje en Orizaba señaló que mantener la presencia turística en el país es lo mejor que se puede hacer para ayudar a las economías regionales a salir adelante, pero tomando precauciones.

Agregó que el sector turismo no ha tenido problemas, la gente sigue viajando y ellos son muy cuidadosos en sus recorridos para no correr riesgos.



Agregó que la recomendación es que la gente contrate servicios con agencias establecidas, ya que se siguen dando fraudes en sitios de internet.



Mencionó que las personas han sido sorprendidas al contratar viajes al Caribe por internet.



Comentó que el gancho es ofrecerles precios muy baratos supuestamente de oferta, pero finalmente no son ciertos.