Tiene Congreso tres días para decidir si quita fuero a alcalde de Coxquihui

Pese a la inconformidad que ocasiona su presidencia en la comisión Instructora, se dictaminará a favor o en contra del desafuero del alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega.



Así lo afirmó la diputada del PAN y presidenta de la comisión Instructora, Judith Pineda Andrade, quien detalló que en dicho grupo de trabajo legislativo tienen tres días emitir el dictamen.



Dicho documento será sometido ante el pleno del Congreso local tras la solicitud que realizó la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz.



“Tenemos 3 días para emitir nuestro dictamen y de ahí esperar a que haya sesiones para votarlo en el pleno”, observó la panista.



En ese sentido, lamentó que el vocal de la comisión y coordinador de los diputados de MORENA, Amado Cruz Malpica, diga desconocerla.

Cabe señalar que tras la audiencia, el legislador morenista subrayó que desconoce a Pineda Andrade como presidenta de esta comisión.



Sin embargo, explicó que al vencerse este lunes el plazo para realizar la sesión de pruebas y alegatos dentro del proceso de juicio de procedencia o de desafuero del alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, optó por acudir junto con el legislador del PRI, Armando López Contreras, secretario de dicha comisión.



“A él lo reconozco plenamente como integrante de esta comisión, no sucede lo mismo con la diputada Judith Pineda, pero acudimos a este acto procesal con estas reservas a efecto de no violentar el procedimiento de procedencia de este Congreso”, observó el legislador morenista.



Cruz Malpica recordó que en la sesión pasada las bancadas del PAN-PRD, así como sus otros dos diputados aliados del PVEM y del PANAL, quitaron irregularmente a Fernando Kuri Kuri como presidente de dicho grupo de trabajo.



“Nosotros dejamos nuestra posición clara, me parece que los cambios fueron producto de una sesión convocada irregularmente y celebrada ilegalmente, por lo tanto el nombramiento que ya tiene el PAN es cuestionable desde el punto de vista jurídico”, opinó el coordinador.



Finalmente se negó a adelantar cómo dictaminarán en torno al proceso de desafuero, para proceder a someter la solicitud de la Fiscalía General ante el pleno.



Por su parte el diputado del PRI y secretario de la Comisión Instructora, Ángel Armando López Contreras, negó que se vayan a negar a seguir trabajando en comisiones.



Al respecto, dijo que el problema que surgió por la permanencia de Sergio Hernández en la presidencia de la Junta de Coordinación Política es algo que resolverán los propios coordinadores, pero los legisladores de las bancadas no paralizarán el trabajo legislativo.



Aseveró que por “cuestiones de agenda” no se presentó a la sesión de pruebas y alegatos que fue programada para el viernes pasado y pospuesta para este lunes a las 10 de la mañana dentro del proceso de desafuero del alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega.



Justificó que al estar ocupado esta mañana se acordó sesionar a las 6 de la tarde con normalidad, pues el plazo para hacerlo vencía a las 12 de la noche, por lo que también se presentaron integrantes de la Fiscalía General y los abogados del munícipe, quien optó por no acudir.