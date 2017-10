Inicia exportación de Melaza por el puerto de Coatzacoalcos Tweet Por primera vez el puerto de Coatzacoalcos inició la exportación de Melaza hacía el extranjero a través de la empresa Sinaloense primos And Cousins S.A de C.V., quien ha logrado colocar las primeras 12 mil toneladas del endulzante en países del extranjero y actualmente está llenado el primer buque que zarpará con el producto Coatzacoalcos - 2017-10-02 19:54:35 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Cortesía ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-03-00:56:29 Coatzacoalcos El buque tanque “Chembulk Yokohama” se encuentra cargando 12 mil toneladas de melaza que saldrá del Puerto de Coatzacoalcos rumbo al extranjero este martes Por primera vez el puerto de Coatzacoalcos inició la exportación de Melaza hacía el extranjero a través de la empresa Sinaloense primos And Cousins S.A de C.V., quien ha logrado colocar las primeras 12 mil toneladas del endulzante en países del extranjero y actualmente está llenado el primer buque que zarpará con el producto.



De acuerdo con informes obtenidos por DIARIO DEL ISTMO, con poco menos de un año de haberse instalado en el interior del recinto Portuario de Coatzacoalcos gracias a las facilidades otorgadas por la dirección de la APICOAT, la empresa Primos And Cousins ya logró el primer embarque del producto que recolecta en los ingenios del sureste mexicano y transporta a la API, a través de auto tanques vía terrestre desde diversos puntos del Sureste.



Actualmente la empresa está cargando el Buque Tanque “Chembulk Yokohama” de 145.5 metros de Eslora, 23.73 metros de manga, el cual se encuentra atracado en el Muelle 7 del recinto portuario de Coatzacoalcos y se espera que parte la mañana de este martes con rumbo al extranjero. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

