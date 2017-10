Coatza, único municipio que busca salir del Mando Unico: Tito Delfín

El secretario de la comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Tito Delfín Cano, señaló que hasta la fecha solo un municipio del estado busca desincorporarse del Mando Único para implementar su policía municipal.



Lo anterior pese al exhorto del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quien busca recuperar las policías metropolitanas o conurbadas y que los gobiernos municipales también se hagan cargo de la seguridad.



Al respecto, detalló que a la Legislatura llegó la solicitud del municipio de Coatzacoalcos, la cual será analizada en los próximos días.



Agregó que también recibieron la petición del municipio de Tlacojalpan pero apuntando que ahí solo tienen Policía Municipal, por lo que citarán a la alcaldesa, Zulma Cruz González, así como a otros funcionarios municipales, para que expliquen el porqué de su requerimiento.



“No hay Mando Único en Tlacojalpan, ahí hay Policía Municipal, entonces estamos sin entender el porqué de esa solicitud. Por eso se citó a la alcaldesa y a los funcionarios municipales para que nos expliquen qué quieren”, detalló.



Sobre el caso de Coatzacoalcos planteó que el próximo 18 de octubre vence el convenio de colaboración para estar en el Mando Único.



Así, explicó que la administración de Joaquín Caballero Rosiñol pide que le autoricen desincorporar al municipio de manera paulatina.



Comentó que la petición también plantea que la Policía Municipal se haga cargo de la Seguridad, destinando un presupuesto para 2018 y contemplando los fondos federales que existen para este rubro.



Delfín Cano agregó que Coatzacoalcos tienen 50 elementos que ya fueron capacitados y pasaron los exámenes, además de que otros 100 siguen en capacitación y podrían contar con ellos a finales del año en curso si pasan las pruebas de Control y Confianza.



“Este grupo no es suficiente para tener la policía municipal en Coatzacoalcos, pero ya arrancaron y eso es bueno y positivo. Acordamos dialogar con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública para checar qué sigue en el caso de los otros municipios.



“Otros ayuntamientos no están haciendo su trámite, no están haciendo lo correspondiente que es capacitar y tener funcionarios adecuados para poder tener policías municipales”, reconoció el legislador del PAN.



Subrayó que la Ley marca que es responsabilidad de los ayuntamientos elaborar un presupuesto de egresos destinando recursos para la seguridad, e incluso los gobiernos que comenzarán en 2018 podrán modificar el presupuesto que les hereden los actuales gobiernos municipales.



Agregó que para ello pueden hacer uso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que está etiquetado para el tema del pago a policías, así como los apoyos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).



“Lo demás son justificaciones vanas de algunos alcaldes que dicen que no tienen presupuesto, lo que pasa es que no le quieren ‘atorar’ a una alta responsabilidad que tienen que es la seguridad, opinó.