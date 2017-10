Sólo 300 personas aprovecharon el mes del testamento en Coatza

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-02-19:16:05 Coatzacoalcos

A comparación del año pasado en que mil personas aprovecharon la campaña ‘Septiembre, mes del Testamento’, sólo 300 lo han hecho en esta temporada, informó el director del Sistema DIF Municipal, Juan Carrera Molina, quien indicó que se ampliará el plazo de promoción durante octubre.



“Es un precio homologado, no es ni más barato ni más caro con otro notario, que todos deben dar… 300 (testamentos) sí es una cifra pequeña para todo el universo que es Coatzacoalcos, por eso es que ampliamos el plazo y obviamente invitamos a la ciudadanía para hacer un número mayor, además es para evitar problemas cuando ya no están los familiares”, comentó el director del organismo asistencial.



Carrera Molina señaló que en esta ocasión la situación económica y la apatía fueron las principales causas por las que la ciudadanía no aprovechó esta promoción en la que los testamentos están a más del 50% por debajo de su costo original.



“Con un testamento se queda la voluntad del propietario, así que para evitar problemas hay que tramitarlo… el año pasado superamos la meta de los mil, nada más que le entramos por octubre (con más solicitudes) prevalece mucho el tema económico, que la familia ve un precio que no puede pagar, sin embargo, de no hacerlo tiene que haber un litigio y es más caro en el futuro, y problemático en lo legal”, mencionó Juan Carrera.



El funcionario añadió que el costo de un testamento con esta promoción es de mil 700 pesos, cuando normalmente oscila entre 4 mil 500 y cinco mil pesos, por lo que nuevamente exhortó a los ciudadanos a aprovechar esta campaña.



“Es apatía y desconocimiento de lo que se pueden evitar en un momento así”, puntualizó.