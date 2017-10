Se registran intensa movilización en Sayula de Alemán por presunta explosión de un ducto

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-02-02:02:24 Acayucan

Una alerta al servicio de emergencias del 911, en el que se indicaba que se había escuchado una explosión en el Rancho La Puerta, trasladó a diversas corporaciones policiacas, personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos y protección civil de Sayula de Alemán hacia el punto la noche de este domingo.



De acuerdo con los primeros reportes, un residente del mismo predio dijo haber escuchado una explosión alrededor de las 17 horas hacia una zona del rancho ubicado en la carretera que conduce de Medias Aguas hacia El Progreso Mixe, por lo que de inmediato se activó el protocolo de seguridad toda vez que por esa zona cruzan ductos de Pemex y a unos kilómetros está la sub estación de bombeo.



Hacia las 19 horas, las corporaciones policiacas no habían dado con el punto, pero una fuente policiaca indicaba que se tenía una alerta del personal de Pemex, sobre una baja de presión en los ductos en la zona donde se ubica el rancho.



Fuentes de la dirección municipal de Protección civil de Acayucan por su parte fueron advertidos de que se había dado una fuga de combustible en esa zona, pero no acudieron.



Elementos de la dirección municipal de Protección civil de Sayula de Alemán acudieron la noche de este domingo, al sitio del siniestro, pero a las 20:15 horas no habían confirmado el siniestro.



Al cierre de la nota, la Policía Municipal ya regresó a su comandancia, dice que no encontró nada, pero en la zona continúa la SSPE, y seguridad física de Pemex.