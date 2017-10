Comando armado persigue y ataca a hijo de Eva Cadena en Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-02-01:29:33 Las Choapas La unidad baleada

De nueva cuenta uno de los hijos de la ex diputada Eva Cadena, se vio envuelto en hechos violentos, la tarde de este domingo, fue perseguido por personas desconocidas que le habrían disparado a su vehículo.



Los hechos ocurrieron sobre la calle Francisco Sarabia de la colonia La Cuevita, donde el familiar de la ex legisladora Ángel Donet Cadena, circulaba en el vehículo Seat tipo Ibiza color azul, donde al parecer dos personas que descendieron del vehículo Jetta de color blanco, comenzaron a dispararle.



En ese momento, el joven evadió las ráfagas de fuego de pistolas calibre 9 mm y fusiles R15, quedando varios casquillos percutidos sobre la mencionada arteria, logrando estacionar su unidad frente a un inmueble de la familia, ubicada en esa misma periferia.



Tras salvar la vida de manera milagrosa, los sujetos armados huyeron por la calle Nazaret para luego no dejar rastro, las corporaciones policiacas montaron un operativo para su localización pero sin ningún éxito.



El cordón de seguridad se extendió a calles aledañas, donde se buscaba las características de la unidad, pero pareciera “como si se lo hubiera tragado la tierra”, reportaron fuentes policiacas.



Cabe destacar que el consanguíneo de la ex diputada, no es la primera vez que está involucrado en hechos policiacos, hace unas semanas, fue acusado por una menor de haberla querido subir a la fuerza al mismo vehículo que este domingo fue baleado, por lo que fue presentada la formal denuncia.