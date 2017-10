Con doblete de Isco, Real Madrid vence al Espanyol

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-02-01:29:19 Madrid El español sigue marcando diferencia con los merengues; Cristiano mantiene sequía. (Foto: AFP)

Francisco Alarcón Isco volvió a ser el espectáculo principal en el Santiago Bernabéu y con un doblete, coronó su obra maestra ante el Espanyol. El Real Madrid dominó de principio a fin a los Periquitos que se limitaron a agazaparse atrás en busca de salir a la contra, algo que el equipo merengue no permitió.



Los blancos, que no pueden permitirse perder más puntos para no descolgarse de los equipos de cabeza, asediaron la portería de Pau López, pero tuvieron que esperar media hora para encarrilar el encuentro.



Pero cuando mejor respuesta tenía el Espanyol, Cristiano Ronaldo metió un balón al área a Isco que se fue para soltar un tiro cruzado que inauguró el marcador a los 29 minutos.



La primera parte acabó con un disparo al palo de Gerard Moreno para el Espanyol (44), que mejoró en el segundo tiempo. El Real Madrid se mostró más relajado permitiendo las llegadas en velocidad del Espanyol.











