Jugadores de la NFL ignoran a Trump y mantienen protestas

Estados Unidos La afición pide no meter asuntos políticos en el juego. (Foto: Getty) Los jugadores de la NFL protestaron este domingo durante el himno nacional de Estados Unidos por segunda semana consecutiva, ignorando una nueva demanda del presidente Donald Trump de respetar los símbolos patrios.



Tres miembros del equipo de los Miami Dolphins fueron los primeros en poner la rodilla en el piso durante el himno antes del juego de su equipo contra los New Orleans Saints en Londres.



Un puñado de jugadores de los Buffalo Bills, por su parte, también se arrodillaron durante el himno antes del juego contra los Atlanta Falcons.



A su vez, dos jugadores de los Detroit Lions también se arrodillaron durante el himno antes del partido contra los Vikings de Minnesota, mientras que un grupo de jugadores de los Cleveland Browns levantaron sus puños previo al juego con los Cincinnati Bengals.



En otros juegos, como en el enfrentamiento de los New England Patriots con los Carolina Panthers y el juego en casa de los Dallas Cowboys contra Los Angeles Rams, aparentemente no se produjeron protestas.











