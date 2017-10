Migran trabajadores del norte veracruzano ante desempleo

La falta de fuentes de empleo en el municipio, sobre todo para la industria metalmecánica ha provocado que cada día sean más los obreros que emigran en busca de fuentes laborales, sobre a estados del centro de país si lo refirió Crisóforo Hernández Islas, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Constructores en General, destajistas, paileros y tuberos de la región adheridos a la CTM de Tuxpan.



Indicó que a escsos meses que concluya este 2017, el sector ha sido uno de los más golpeados este año por la falta de empleo, ya que simplemente las inversiones no han sido aterrizadas y con ello, las fuentes laborales han sido muy mínimas, lo que ha afectado la economía de quienes viven de la industria.



Principalmente se han trasladado ha Queretaro, Nuevo León, Campeche, Tabasco y Estado de México, puntualizó, lo que ha permitido que siga habiendo flujo económico ya que actualmente de manera local no hay trabajo.



"Tenemos que decirlo, en Tuxpan no hay trabajo, realmebte no hemos tenido nada de oportunidades, las inversiones no se han dado y al menos en el sector obrero, la situación laboral es crítica".



Señaló que anteriormente la zona de Campeche representaba un aliento en materia laboral, lo cual ha quedado atrás, pues al igual que el resto del país, las oportunidades de trabajo han sido muy mínimas, en comparación con años anteriores.



Subrayó que años atrás, llegaban a llenar, obreros Tuxpeños en promedio 600 plazas, peto actualmente, son menos de 50 obreros los que logran contratarse, lo que ha provocado que se vean en la necesidad de cambiar de giro laboral.