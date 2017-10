Cesan a 4 policías de Soconusco por no pasar examen de confianza

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-02-00:58:01 Soconusco Al menos cuatro elementos de la Policía Municipal de Soconusco, fueron dados de baja tras no pasar examen de control y confianza En días pasados al menos cuatro elementos de la Policía Municipal (PM) de Soconusco, fueron dados de baja al no aprobar el examen de control y confianza.



Lo anterior trascendió este fin se semana y fue el comandante de dicha corporación policíaca Leoncio Díaz Ortega, quien confirmó la situación, sin dar a conocer detalles.



De acuerdo a la información filtrada a cuentagotas, los cuatro oficiales, fueron dados de baja tras no pasar el examen que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



En el municipio de Soconusco, eran un total de 20 elementos policíacos, ahora solo quedan 16, en los dos turnos.



“El que hayan sido dado de baja, no quiere decir que anden en malos pasos, son requisitos que pide la SSPE y no nos queda más que cumplir”, agregó el comandante Díaz Ortega.



Cabe hacer mención que en el municipio de Soconusco, el delito más común es el robo de ganado, principalmente en las localidades.