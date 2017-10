Con simulacros, Tebaev del norte se prepara ante sismos

Si bien los 32 Telebachileratos de Veracruz (TEBAEV) no resultaron afectados tras los sismos que se registraron recientemente, en estos se vienen efectuando simulacros preventivos con el objetivo que los estudiantes sepan como actuar ante este tipode eventualidad.



El supervisor escolar en la zona norte Zenaido de los Ríos González acotó que la infraestructura no presenta ningún daño, pero pesea ello, se han realizado supervisiones permanentes para que quienes acuden a sus clases diarias no se encuentren en riesgo.



Puntualizó que precisamente estos simulacros, son atendiendo las indicaciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que se lleven a cabo simulacros de Protección Civio contra sismos, para practicar acciones para cuando de presentan este tipo de situaciones.



Aunque aceptó que algunas instituciones de este sistema educativo han presentado pequeñas fisuras, aseguró que esto no ha perjudicado a la infraestructura educativa que se tiene.



Aundo a ello, precisó que la mayoria de los planteles ubicados en Tuxpan, Álamo, Tamiahua y Tihuatlán sus instalaciones son nuevas y otras más se están construyendo, aunque bo descartó que ante un sismo de tal magnitud, como el recien registrado, pueda dejar daños severos.



Por ello, al igual que el resto de las instituciones en coordinación con las autoridades de Protección Civil realizan este tipo de actividades preventivas ante los efectos de este tipo de fenómenos.