Se descarta Mantecón para dirigencia de la UGRSV

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-02-00:54:09 Acayucan Jacob Abel Velasco Casarrubias con el alcalde de Sayula, Graciel Vázquez Castillo, el expresidente de la Ganadera sayuleña, Gonzalo Estanislao Aguilar y el diputado Fernando Kuri

El exsubsecretario de ganadería del gobierno del estado, Jaime Mantecón Rojo se descartó que vaya a buscar nuevamente la dirigencia de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz el próximo año, luego de no haberla logrado en el 2015.



Sostuvo que el trabajo realizado por la actual dirigencia a cargo de Jacob Abel Velasco Casarrubias será analizado por las asambleas de las 34 asociaciones ganaderas que se realicen el próximo año, a partir de ahí, ellos determinarán si debe o no continuar el mismo liderazgo.



“Ni me engrillo ni envidio a nadie, yo afortunadamente terminé como subsecretario, me he dedicado a mi rancho, volteo para atrás no me encuentro nada y estoy muy contento en el rancho”, expresó luego de descartarse como posible aspirante.



Dijo que lo que ahora le importa es que salga la elección de gobernador y en ese sentido, expresó su total apoyo hacia “Pepe Yunes”. “Yo apoyaría a Pepe Yunes, en eso es lo que estoy ubicado”, manifestó.



Jaime Mantecón Rojo fue entrevistado en esta ciudad el domingo, en un acto organizado por la Unión ganadera regional del sur de Veracruz (UGRSV).





PODRÍA DEJAR JACOB DIRIGENCIA GANADERA



Una enfermedad en la columna y una urgencia quirúrgica en esa parte de su cuerpo, podría adelantar la salida de Jacob Abel Velasco Casarrubias como dirigente de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz (UGRSV) luego de haberse reelecto en el 2015 y que concluye su periodo en el 2018.



Isaac Velasco García, hijo del líder ganadero y uno de sus más cercanos colaboradores comentó que su padre recientemente le fueron aplicados tres implantes en las cervicales y que pronto tendrá que verse sometido a una intervención quirúrgica que podría dejarlo fuera de sus labores por espacio de casi 3 meses.



Hasta el momento no se ha informado si Jacob Abel Velasco Casarrubias buscará reelegirse o de plano ya dejar la dirigencia de la UGRSV que desde hace varios años tiene.