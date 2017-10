Morena apoyará amparo del PRI contra de Sergio Hernández: Cruz Malpica

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-01-18:08:22 Xalapa

El coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso del Estado, Amado Cruz Malpica, aseguró que apoyarán el juicio de amparo que presentó el PRI y la minibancada Juntos por Veracruz, en contra del diputado panista Sergio Hernández, titular de la Junta de Coordinación Política.



Entrevistado la mañana de este domingo, luego de asistir al primer informe de labores de la diputada de su bancada Tanya Carola Viveros Cházaro, dijo que están a la espera de que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los mande a llamar “como terceros interesados”.



“Vamos a acudir a ese llamado y vamos a hacer valer los derechos que en opinión nuestra se están violentando en el Congreso veracruzano”.



El diputado sureño, dijo que estarán atentos y se sumarán al reclamo para que se imponga la ley y la racionalidad en la vida del Congreso.



Consideró que existe sustento legal para hacer valer la queja, ya que no será la única que se estará presentando en esta “fase agitada” y compleja del Congreso de Veracruz y la legislatura 64.



“Se ha violentado de manera muy abierta, muy impune e irresponsable las disposiciones internas del Congreso”.



Recordó que desde el pasado 8 de septiembre tuvieron la bancada de Morena tuvo que haber asumido la Junta de Coordinación Política, es parte de la molestia de los legisladores ajenos a acción nacional y a la sombra del PRD.



Hay que hacer mención que en días pasados el Partido Revolucionario Institucional y diputados de la bancada Juntos por Veracruz, dieron a conocer que presentaron un amparo en contra del actual coordinador de la Junta de Coordinación Política Sergio Hernandez.



Los Actos reclamados son: Omisión de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el “Acta de Instalación de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 8 de noviembre del 2016 en lo tocante a los periodos en lo que se presidirá la referida Junta los diversos coordinadores de los Grupos Legislativos que cuentan con tal derecho.



Al respecto Cruz Malpica dijo que Morena no está en contra de la vida legislativa ordinaria del Congreso del Estado, sino a favor de que se cumpla la ley y las disposiciones internas.



El legislador recordó que no asistieron a la sesión del pasado 28 de septiembre porque no consentirán actos ilegales y absolutamente arbitrarios que sólo buscan cumplir las órdenes del gobernador del estado y dejar de lado la autonomía legislativa.



"Esa sesión fue ilegalmente convocada, la intención de morena no es entorpecer la vida legislativa ordinaria, pero tampoco vamos a servir de tapadera a actos ilegales y arbitrarios".