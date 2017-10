Juez amplía 8 meses más la prisión preventiva de Arturo Bermúdez

El exsecretario de Seguridad Pública, Arturo "N" acusado de enriquecimiento ilícito seguirá en prisión preventiva por 8 meses más.



La Fiscalía General del Estado solicitó una prórroga de medida cautelar de prisión preventiva por un año misma que fue negada por la jueza Verónica Portilla Suazo al considerarla excesiva.



Sin embargo, la prórroga que fenecía este 3 de octubre será por ocho meses más a partir de esa fecha, por lo que seguirá en prisión.



Según la jueza se trataba de un tiempo excesivo por lo que la solicitud fue denegada.



Y es que para la FGE existía el riesgo de que el exsecretario de Seguridad Pública, acusado por enriquecimiento ilícito, huyera pues está documentado que tiene propiedades en el extranjero.



Además argumentaron que se han mantenido las razones por las causales se determinó la medida cautelar y no existe certeza de su domicilio real por lo que podría no haber certeza de su presencia en el procedimiento que se sigue en su contra.



Aunque la medida cautelar se conserva no se logró que fuera por un año sino únicamente por 8 meses con lo que la jueza le dio la razón a la defensa quien sostuvo que esa tiempo era "exhorbitante".



La jueza refirió que si bien no existen razones para modificar o levantar la medida cautelar el hecho de que fuera por un año, resultaba excesivo.





PIDE ATENCIÓN MÉDICA



Quien fungió como secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, Arturo "N" solicitó a la jueza enviar un documento al director de Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo para pedir atención médica que, aseguró, se le ha negado.



Dijo que aunque le hicieron análisis y estudios, no los hicieron válidos por ser de instituciones privadas pese a tener problemas en el riñón y la columna.



Acusó que no tiene permitido salir a caminar o realizar ejercicio lo que le permitía mejorar sus condiciones de salud.



"No tengo derecho a salir a caminar o hacer ejercicio a pesar de que esto que ayuda con los dolores de columna por un problema de inmovilidad", se quejó.