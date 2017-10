Sismo del 7 de septiembre dejó daño total en Reforma de Pineda en Oaxaca

Yabín Cabrera / Ágora Noticias / Agencia Imagen del Golfo2017-10-01-01:02:39 Oaxaca En Reforma de Pineda, Oaxaca el censo afectaciones por el sismo del pasado 7 de septiembre dictaminó daño en la totalidad de las viviendas, iglesias, centros educativos y edificios públicos

En Reforma de Pineda, Oaxaca el censo afectaciones por el sismo del pasado 7 de septiembre dictaminó daño en la totalidad de las viviendas, iglesias, centros educativos y edificios públicos.



Esta comunidad de poco menos de 4 mil habitantes —la mayoría de la tercera edad—, se ubica en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, y ha sido de las más efectadas tras el terremoto al resultar del censo un total de mil 200 viviendas dañadas, 400 con daños parciales y 800 con daños totales, mismas que ya están siendo demolidas al considerarse de alto riesgo por las constantes réplicas.



La alcaldesa de este municipio, Rosa María Aguilar Antonio, mencionó que los habitantes están pasando por un momento de tristeza al perder el patrimonio de toda la vida; sin embargo, destacó que muchas personas se han solidarizado y no han dejado de enviar ayuda a esta región del Istmo, lo que les ha ayudado a sobrellevar la contingencia.



“Si medimos la afectación por número de casas dañadas tal vez otros municipios resulten con cifras más lamentables, pero a diferencia de otros pueblos, en donde el daño fue parcial, en Reforma tuvimos el cien por ciento de casas afectadas, 800 familias perdieron todo su patrimonio y al menos 400 tendrán que rehabilitar o levantar nuevamente sus techos que se derrumbaron”, agregó.



Mencionó que cuentan con un albergue habilitado para atender a las familias que se encuentran viviendo a la intemperie pero no todas quieren abandonar sus hogares; sin embargo, a todas las personas les brindan alimentos calientes a través d ella cocina comunitaria que se encuentra en la Unidad Deportiva de esta población.



“El pueblo está paralizado, lo único que fluye en este momento es la ayuda en despensas y alimentos calientes que se entrega barrio or barrio, pero nuestra gente todavía no está generando ingresos, muchas personas se dedicaban a vender tortillas de horno, pan caliente o comida en el mercado y todas las mujeres perdieron sus hornos en el terremoto”, puntualizó la alcaldesa.



Por otra parte, Fernando Martínez Santiago, damnificado del terremoto dijo que la noche del 7 de septiembre alcanzó a salir ileso luego de que el techo de su vivienda se viniera abajo, sin embargo la mentó que no tenga recursos para poder reconstruir la herencia que sus padres le dejaron.



“A lo mejor con la ayuda del gobierno pueda hacer algo, pero no creo que igual que como estaba, lo importante es que estamos vivos y agradecidos con la ayuda que nos están enviando”, mencionó.





ANCIANOS SUFREN MÁS



Magdaleno Castillejos Jiménez y Luz María Cesma López de 87 y 77 años de edad, respectivamente, nunca tuvieron hijos. Se dedicaron al campo al cien por ciento y con los años de esfuerzo pudieron construir una casa de teja donde vivían hasta el 7 de septiembre cuando un retumbo de la tierra los despertó.



Ambos intentaron levantarse del catre donde dormían pero el movimiento telúrico no los dejó, hasta después del temblor cuando decidieron ir a casa de una sobrina, según relataron.



Ahora, sin un hogar donde vivir y con enfermedades propias de la edad, el matrimonio pasa horas bajo el tamarindal de su patio, tratando de asimilar lo que sucedió y nunca imaginaron.



“Yo me pregunto, qué vamos a hacer si no tenemos fuerzas para volver a parar la casa, ya lo trabajamos y nunca le pedimos nada a nadie, siempre lo hicimos con nuestro esfuerzo, nos levantábamos en la madrugada, yo criaba gallinas y mi esposo iba al campo y así por muchos años pudimos parar una casita y en unos minutos eso ya se fue, no sabemos qué hacer”, relató la septuagenaria con lagrimas en el rostro.



En esta comunidad, las personas damnificadas ya fueron visitadas por autoridades estatales quienes prometieron apoyos para reactivar la economía local y para quienes perdieron todo en el sismo.



Mientras tanto, ya han iniciado los trabajos de demolición de viviendas sin que las personas hayan sido informadas por parte del gobierno federal de cuanto será el apoyo económico por familia afectada.