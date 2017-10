Alerta Protección Civil por intensas lluvias durante los próximos 5 días en zona Norte y Sur de Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-01-00:30:43 Zona Sur

Las lluvias máximas que se han registrado en las zonas norte y sur del Estado, de Veracruz desde el 24 de septiembre de 2017, han tenido acumulados de 200 a 400 milímetros, de acuerdo a la Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz.



Se prevé continúe este temporal lluvioso por cinco días más, es decir, al menos hasta el próximo miércoles 04 de octubre.



Durante este fin de semana del 30 de septiembre y 01 de octubre, las precipitaciones más significativas continuarán presentándose principalmente en las regiones norte y sur, con valores acumulados en 24 horas de manera puntual entre 70 a 150 mm, sin descartar mayores. En el resto del estado las máximas estarían del orden de los 50 a 70 mm.



Se mantendrá la probabilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento en zonas de tormenta.



Se presenta un evento de NORTE en la costa con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, intensificándose mañana domingo, 01 de octubre, cuando podría registrar rachas de 70 km/h, pudiéndose extender a la región de Misantla y Xalapa con rachas de 40 km/h. En toda la costa, especialmente en la zona centro, se estima un oleaje de 1 a 2 metros.



La saturación de humedad del terreno y la continuidad de lluvia fuerte a muy fuerte, propiciarán mayores condiciones para crecidas de ríos y arroyos, deslaves, derrumbes y deslizamientos e inundaciones pluviales en centros urbanos de prácticamente toda le entidad.



Ante estos efectos, se recomienda seguir atentos y extremar las precauciones.







ALERTAMIENTO POR ZONAS





ZONA NORTE



Se ha presentado incremento importante en los afluentes del río Pánuco. Se solicita que los municipios de Tempoal, Platón Sánchez, El Higo, Pánuco y Pueblo Viejo redoblen la vigilancia en las localidades cercanas a dichos afluentes, que es un río de respuesta lenta hasta su salida al Golfo de México, y redoblar la atención en los arroyos de respuesta rápida de la región.



Por subida del río Pantepec, se ha recibido reporte de algunas afectaciones en Álamo y Tuxpan. Se reportó incremento de nivel en el río Cazones, con afectaciones en Poza Rica. Se deberá continuar vigilando en localidades de Tihuatlán y Cazones.



Se deberá tener especial vigilancia en ríos y zonas serranas de Naranjos-Amatlán, Huayacocotla, Chicontepec, Cerro Azul, Ixhuatlán de Madero, Castillo de Teayo, Tamalín, Coyutla, Chalma, Chiconamel, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán y Papantla. Las autoridades municipales y población deberán estar alertas por posibles inundaciones y deslaves.





ZONA CENTRO-NORTE



Debido a las constantes lluvias de este temporal, deberán estar en vigilancia las autoridades municipales y sociedad civil de los municipios de la zona centro del estado: Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, San Rafael, Tecolutla, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega de Alatorre y Yecuatla; así como los municipios aledaños, sobre todo en zona serrana.





LOS TUXTLAS



El nivel de la Laguna de Catemaco ha presentado incremento por las recientes lluvias torrenciales. Su nivel de almacenamiento es regulado por la Presa Canseco (Central Hidroeléctrica de Chilapan).



Cabe señalar que, especialmente por las lluvias presentadas desde el día 24 de septiembre, las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (CONAGUA) han mantenido estricta vigilancia en el comportamiento de la Laguna.



De mantenerse las lluvias en las siguientes horas, se tendría la necesidad de abrir compuertas del vertedor de la presa para regular el incremento de su nivel, con un flujo controlado de agua, y así evitar afectaciones mayores a la población que está asentada en el perímetro de dicha Laguna.



Estas acciones se han coordinado con la Secretaría de Protección Civil para salvaguardar la seguridad de la población asentada alrededor de La Laguna y en los márgenes del río San Andrés hasta su desembocadura al río San Juan, afluente del río Papaloapan.



La zona de Los Tuxtlas se ha visto, especialmente con inundaciones y deslaves. Se recomienda alta vigilancia en localidades aledañas a ríos y zonas serranas. Se tiene reporte de afectaciones en Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Hueyapan, Tatahuicapan, Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Ángel R. Cabada.





ZONA SUR



Se cuenta con reporte de afectaciones en Chacaltianguis, Cosamaloapan, Juan Rodríguez Clara, Otatitlán y Tlacojalpan, Tres Valles, Tierra Blanca. Debido a fuertes lluvias en Oaxaca, deberá vigilarse los ríos, zonas inundables y zona serrana en Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, José Azueta, San Juan Evangelista, Playa Vicente, Sochiapan, Chinameca, Pajapan, Mecatlán, Uxpanapa y Tuxtilla.



El río Coatzacoalcos ha mantenido ascenso constante en su nivel desde el 28 de septiembre. En caso de llegar a su nivel de aguas máximo ordinario, se deberá estrechar vigilancia en las comunidades aledañas al río desde Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Texistepec, Jáltipan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos y hasta su desembocadura en el Golfo de México.



Recomendaciones por:



LLUVIAS INTENSAS AVENIDAS, DESBORDAMIENTOS DE RÍO E INUNDACIONES



-Revisa y pon en práctica tu Plan Familiar de Protección Civil.



-Ten a la mano y a resguardo en una bolsa plástica tus documentos importantes .



-Identifica las zonas (urbanas o rurales) donde crucen ríos y arroyos de respuesta rápida; así como las rutas de evacuación y refugios temporales más cercanos y acuerda con tu familia un punto de reunión o un lugar de menor riesgo.



-Verifica que los cauces de los ríos y arroyos no se encuentren obstruidos; si es así, repórtalos a los teléfonos de emergencia descrito al pie de página.



-Si tu casa se encuentra asentada en un cerro, ladera o talud, y las autoridades alertan de la presencia de sistema tropical con presencia de lluvias intensas, evacúa de inmediato y dirigirte al refugio temporal más cercano o pernoctar en la casa de algún familiar o conocido.



-Ante la presencia de un sistema tropical (onda, depresión y ciclón tropical) y extra-tropical (frente frío) mantente informado sobre la posición del meteoro y su probable trayectoria; las posibles zonas de afectación, las lluvias que pueden ocasionar.



-Si las autoridades pronostican fuertes lluvias y avenidas extraordinarias en tu región, por tu seguridad y la de tus familiares no crucen los arroyos y ríos, especialmente si están crecidos y/o se consideran de respuesta rápida.



-Si observas en la parte alta de la ladera o talud un principio de deslizamiento (árboles inclinados, agrietamientos o hundimiento del suelo, y escurrimientos): evacúa tu vivienda de inmediato y avisa a las autoridades para que evalúen la situación de peligro-riesgo y, por ningún motivo, retornes a tu casa hasta que te indiquen que no hay riesgo.



-Si sabes de algún accidente y/o afectaciones provocados por las lluvias intensas, deslizamientos de suelo, vientos intensos, repórtalo de inmediato a la Dirección Municipal de Protección Civil o a los teléfonos de emergencia 911, 070, (01800) 260-13-00, (01800) 716-34-10 y (01800) 716-34-11.