En riesgo ingreso de dinero ilícito a los partidos políticos: Pepe Yunes

Acayucan El senador José Francisco Yunes Zorrilla se reunió con organizaciones en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz

Con el retiro de los recursos públicos hacia los partidos políticos, no solo se pone en riesgo de que dinero ilícito llegue a penetrar la vida política del país al incidir no solo en el resultado de las elecciones, si no en la agenda legislativa y la programación de políticas públicas, dijo el senador José Francisco Yunes Zorrilla este sábado en esta ciudad.



Entrevistado previo a una reunión con ganaderos y algunas organizaciones productivas, en lo que se dijo sería un foro de propuestas, pero que al final, solo terminó en un acto político de recepción al aspirante priista a candidato a gobernador del Estado, en las instalaciones de la Unión ganadera regional del sur de Veracruz; Yunes Zorrilla afirmó que lo que dejará de recibir en forma definitiva su partido a partir del 2018, será el 25 por ciento de su presupuesto lo que equivale a aproximadamente 250 millones de pesos.



“El ha presentado una propuesta de manera definitiva, suprimir o cancelar recursos públicos en la vida de los partidos y en esto, hay muchos riesgos, en el sentido no solo de la delincuencia organizada, si no que recursos públicos o que recursos de las poderes facticos pudieran estar interviniendo no solo en el resultado de la elección, si no posteriormente en el diseño de las políticas públicas, la orientación del voto legislativo, pero pues evidentemente se tienen que generar esquemas, modelos que ya existen de fiscalización, de vigilancia para que eso no ocurra”, comentó el legislador.



Expresó que existe un clamor de la sociedad y es que los partidos dejen de recibir dinero público.



“Lo que se quiere es que menos recursos lleguen a los partidos, menos recursos públicos, es un clamor social que el PRI hace suyo y eso no quiere decir que si dejan de llegar esos recursos, se abre la posibilidad de pudieran manipular recursos ilícitos ya sea de delincuencia organizada, recursos públicos o de las empresas vinculadas a los poderes facticos”, sostuvo.



El dinero al que renunció el PRI, explicó, que quedará en la tesorería de la federación y de ahí se destinará al fideicomiso propuesto recientemente por el Presidente de la República para la reconstrucción de la zona devastada por el sismo.