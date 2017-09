Atacan a balazos a taxista en Martínez de la Torre

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-30-21:43:10 Martínez de la Torre Los hechos se registraron cerca de la medianoche

Cerca de la medianoche de este sábado, el chofer de un taxi resultó gravemente herido luego de haber sido agredido a balazos por sujetos desconocidos en calles de la colonia Costa Esmeralda.



De acuerdo al reporte los hechos ocurrieron a las 11:30 del viernes, cuando vecinos del lugar fueron alertados tras escuchar numerosas detonaciones, por lo que de inmediato tomaron el teléfono y dieron avisó al número de emergencias.



Según una fuente policial informó que se trató de el conductor de la unidad de alquiler marca Nissan tipo Tsuru identificada con el número económico 389 del sitio Cayetano Luján del municipio de Martínez de la Torre.



Extraoficialmente se dijo que el chofer fue identificado únicamente como Jesús Quién es vecino de la comunidad de Villa independencia, el cual fue llevado en su propio taxi a la sala de urgencias de un hospital gravemente herido.



Elementos de la Policía Ministerial acudieron hasta el estacionamiento del hospital dónde solicitaron la presencia de servicios periciales Quiénes iniciaron las diligencias correspondientes para abrir la carpeta de investigación.



Se logró saber que minutos después de su ingreso a la sala de urgencias, el infortunado ruletero fue trasladado a otra clínica particular a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja aunque se desconoce el motivo de tal situación.



Por último, el taxi del agraviado fue llevado a un corralón mediante el uso de una grúa particular bajo la supervisión del personal de la Fiscalía Regional, el cual se dijo aún no tiene alguna pista Clara del porque fue agredido.