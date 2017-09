Debe prepararse la población ante cualquier desastre natural, afirma especialista

Al año se registran aproximadamente 15 mil sismos, la mayoría de los cuales no son percibidos; y ya que no se pueden predecir lo único que se puede hacer es estar preparados para saber actuar, indicó Guillermo Cruz Ramírez, especialista en administración de riesgos urbanos e industriales.



El también consultor externo indicó que es importante reforzar la información con la sociedad civil de manera que sepa cómo actuar para prevenir un daño mayor, pues hay gente que aún no sabe qué hacer en una situación similar.



Indicó que ya sea en un área de trabajo o sea en el hogar es importante estar preparados y así evitar en lo posible afectaciones mayores.



"A la fecha no hay forma de predecir un sismo, por lo que también es importante que la gente no haga casos de noticias falsas que se difunden en redes sociales alertando por supuestos terremotos, por lo que no se debe hacer caso ni retransmitir esos mensajes que sólo causan pánico", abundó.



Cruz Ramírez mencionó que cuando se da un suceso de este tipo la persona tiende a desubicarse, por lo que es necesario que con antelación se identifiquen los puntos de seguridad en un lugar, como pueden ser columnas o trabes reforzados que soporten la estructura de un inmueble.



Antes de salir al exterior, abundó, es recomendable cerrar instalaciones de gas y electricidad para evitar desencadenar otras emergencias.



Destacó que en el hogar las instalaciones eléctricas son las que representan mayor riesgo, en tanto que en la industria hay sustancias en almacenamiento de las que hay que mantenerse alejados.



Comentó que mucho se habla del triángulo de la vida, observación que se obtuvo en experimentos controlados, pero hay que ver que un sofá no soporta la estructura de una casa, por lo que hay que escoger un espacio vital que resista cinco toneladas que es el promedio de peso de un metro cuadrado de estructura.



Reconoció que a pesar de que el crecimiento urbano e industrial inciden en una menor seguridad para la población, aún hace falta que ésta reconsidere la importancia de la prevención.



El especialista ofreció este sábado una conferencia sobre este tema en las instalaciones de la Casa de Cultura del ITO.