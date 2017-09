No permitirán taxistas de Orizaba abusos por no haber entrado al reordenamiento

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-09-30-20:58:05 Orizaba



En vísperas de que los taxis que no entraron al reordenamiento comiencen a ser llevados al corralón, integrantes de la Coalición de Taxistas señalaron que no permitirán que se lleven de uno en uno, sino todos juntos; que no dejarán que los lleven grúas irregulares y que piden respeto, porque si hay agresión responderán de la misma forma.



Jairo Guarneros Sosa, asesor de los taxistas de GRITO, y Joaquín Amaro, representante de trabajadores del volante de Río Blanco, entre otros, recordaron que desde un inicio se ha venido señalando que esta regularización impuesta por el gobierno del estado es meramente recaudatoria y no dudarían en que los recursos que ingresen por este concepto sea destinados a las campañas electorales que se avecinan, sobre todo en las estatales.



"Todos los movimientos apuntan a que el gobernador quiere posicionar la candidatura de su hijo por parte de la alianza PAN-PRD-MC y así iniciar el reinado de los Yunes, sin que para ello se repare en mentiras y en violentar la ley", acotaron.



Agregaron que el pasado viernes se habilitó una plataforma dentro del registro, simplificando los trámites, ya que el proceso normal presentaba algunos problemas, y así generar el pago aunque en lo posterior se presenten los documentos; sin embargo, cualquiera puede meter sus datos y con ello se genera la orden aunque no se tenga una concesión, lo cual ya constataron y reafirma que lo que se busca es cobrar.



Recordaron que a la fecha sigue sin existir una respuesta en torno a lo que pasará con quienes presentan alguna situación en especial, pues es posible que los hagan pagar y que no se logren regularizar, pero no se ha dicho si les devolverán esos pagos.



Indicaron que esto ya se dio a conocer, por lo que quienes piensan que porque ya se registraron y pagaron " ya la libraron", no es así, pues el refrendo de la concesión no está garantizado.



Aseveraron que no les asusta que les amenacen con encerrarlos y quitarles la concesión, pero no es inmediato porque tiene que haber una notificación e iniciar un juicio.



Consideraron que se habla de mil 600 concesionarios a los que se podría retener la unidad por no registrarse, pero no se ha calculado el costo social, pues esto representa un promedio de seis personas que subsisten por cada una, y además se calcula que en realidad son como dos mil 500 los que no han acudido.