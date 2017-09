Advierten en Las Choapas daño a la ecología por Fracking

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-30-00:07:38 Las Choapas Teme regidor de Ecología que las compañías que pronto llegaran activen el Fracking para perforar en Las Choapas.

El regidor del Ecología y Medio Ambiente David Urdapilleta Guzmán señalo que esta semana recibió una llamada de la Secretaria de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA), en la cual una persona identificada como personal de la secretaria le señalaba que en los próximos días llegarían dos compañías petroleras al municipio, para comenzar los trabajos de exploración con base en las rondas que realizo Pemex, por lo que el funcionario se mostró preocupado ya que podrían traer la técnica de Fracking, como se ha dado a conocer con anterioridad.



Así lo dio a conocer a Imagen del Golfo el comisionado de Ecología, quien señalo que una tal Claudia García de la SEDEMA le realizo una llamada para comunicarle que sería un tipo de enlace entre la secretaria y el ayuntamiento, pero al parecer algo estaba bien, ya que volvió a tratar de localizarla y no contestó.



Apuntó que el procedimiento que realizo Pemex con la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH en sus rondas para la licitaciones de los campos petroleros, omite la presencia o evaluación de los ayuntamientos en donde se haga la exploración o perforación de esos pozos, por tal motivo es preocupante que las compañías entren y hagan el Fracking, sin que nadie se entere.



“Esto ya es una advertencia, estaremos organizándonos con los colonos urbanos y rurales para saber donde se pondrán estas perforadoras, y saber qué tipo de procedimientos realizan, estamos luchando porque no se nos contaminen los mantos acuíferos, y como ejemplo ponemos como Pemex no ha dado respuesta por la contaminación del arroyo el control, y ahora con estas compañías la contaminación será peor”, dijo el regidor.